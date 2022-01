Il rientro in campo slitta ancora: Zeman mette sotto torchio i suoi, aspettando novità dal mercato

Serie C Girone C

È stata rinviata al prossimo 23 febbraio la terza giornata di ritorno prevista inizialmente per domenica prossima. Il provvedimento, deciso dalla Lega Pro "considerate il permanere delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19", dilata ulteriormente la sosta della serie C e del Foggia, che tornerà in campo - al netto di ulteriori provvedimenti - domenica 23 gennaio nella sfida dello Zaccheria contro il Latina.

Intanto, proseguono gli allenamenti della squadra agli ordini di mister Zeman. I rossoneri si ritroveranno nel pomeriggio al campo scuola Mondelli-Colella in Via de Petra, per poi proseguire con soli allenamenti mattutini: martedì e mercoledì presso il campo di San Michele, giovedì, venerdì e sabato presso il Campo Figc in Via De Petra.

Parallelamente, continua a lavorare anche il diesse Peppino Pavone alla ricerca degli innesti necessari al tecnico boemo per puntellare la rosa. Gli obiettivi restano sempre gli stessi, ovvero un innesto per reparto. A centrocampo il sogno resta Deli, così come restano identici gli ostacoli, dall'ingaggio oneroso alle ambizioni del calciatore che vorrebbe prima valutare eventuali offerte dalla B. La sensazione è che la trattativa possa procrastinarsi fino alla fine del mercato. Radar puntati anche su Peralta della Ternana, che sulla carta resta un obiettivo più facile da perseguire anche se sull'italoargentino sono diversi i club interessati.

Capitolo attacco: il nome nuovo è quello di Simone Russini del Catania, in gol nella sfida del 'Massimino' vinta dai rossoneri. Per lui occorre attendere sviluppi sulle vicende societarie del Catania, dichiarato fallito lo scorso 22 dicembre, ma che potrebbe proseguire la stagione in esercizio provvisorio (il Tribunale fallimentare lo ha prolungato fino al 28 febbraio, ndr). Non sembra destinato ad avere sviluppi il ventilato interessamento per il foggiano Cristian Galano, attualmente in forza al Pescara a cui piacerebbe invece Vincenzo Garofalo.