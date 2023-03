Il Foggia ‘blinda’ Rizzo: il difensore prolunga fino al 2024

Serie C Girone C

Il Foggia guarda al futuro e blinda uno dei suoi giocatori più importanti. Alberto Rizzo sarà ancora un giocatore rossonero anche la prossima stagione: è ufficiale, infatti, il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2024.

Un premio al giocatore, tra quelli con il rendimento più elevato, che grazie all’intuizione di Fabio Gallo – che lo rilanciò come braccetto sinistro nella difesa a tre contro il Crotone – è diventato presto un giocatore tatticamente indispensabile per il tecnico di Bollate. Importanza tattica riconosciutagli anche da mister Somma.

Si potrebbe parlare quasi di uno scherzo del destino, perché per Rizzo la stagione era iniziata con la prospettiva di doversi contendere il posto da titolare come terzino sinistro nel 4-2-3-1 con il compagno di squadra Nicolao.

Un brutto infortunio muscolare durante il precampionato ha spinto il club rossonero a cercare un altro terzino, quel Filippo Costa diventato presto titolare inamovibile a suon di assist e grandi prestazioni. L’arrivo di Gallo ha rappresentato il rilancio per Rizzo, testato come braccetto sinistro, ruolo nel quale si è subito trovato a suo agio: 23 partite, 1 gol e 2 assist il suo score in campionato e una media voto tra le più alte.