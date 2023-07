"La grande occasione" per mister Cudini, il nuovo allenatore del Foggia: "Delio Rossi uno dei miei modelli"

Mirko Cudini è il nuovo allenatore del Foggia. L’ufficialità è coincisa con la stessa conferenza stampa di presentazione, annunciata ieri da una stringata nota del club nel quale non si era fatta menzione alcuna dei nomi dei componenti del nuovo staff tecnico rossonero. Dopo un silenzio dalla durata biblica, finalmente la guida del Foggia che verrà ha un nome e un volto, anche se il ritardo è notevole e, almeno nell’immediato, non sarà semplice da colmare. Pensiero rimarcato anche dalla delegazione di ultras, che all’inizio della conferenza stampa - alla quale hanno presenziato il direttore generale Milillo e il richiamato direttore sportivo Belviso – hanno palesato la propria insoddisfazione per il preoccupante immobilismo del club. D’altronde, proprio il presidente Canonico, nell’ultima conferenza stampa di ormai due settimane fa, aveva garantito che entro pochi giorni sarebbero stati annunciati il nuovo diesse e il nuovo allenatore, e che entro il 23 la squadra sarebbe partita per il ritiro. Invece, il ritiro partirà il 31 in una località che, verosimilmente, sarà decisa entro domani.

Un ritiro nel quale Cudini avrà poco tempo per lavorare sul piano fisico-atletico e tattico, visto che il 5 agosto i rossoneri saranno impegnati nel primo turno di Tim cup contro il Catanzaro a Vibo Valentia: “La notizia non ci avvantaggia, ma questo lavoro è fatto di imprevisti e dovremo essere bravi nel cambiare la programmazione. Siamo in leggero ritardo, ma non vedo squadre molto più avanti di noi. Dovremo essere bravi a colmare il gap quando inizierà il ritiro. Allora avremo un dato oggetti della rosa e del lavoro da svolgere”.

Con Cudini ci saranno i fidati collaboratori Antognozzi, Cicconi e il preparatore atletico Capacchione. Cudini arriva dopo Delio Rossi, che fu suo allenatore e mentore durante l’esperienza a Salerno: “Con lui ho vinto un campionato. È sempre stato un modello a cui mi sono ispirato, soprattutto per la fase offensiva. Il mio 4-3-3 è frutto della sua conoscenza. Ci siamo sentiti le scorse settimane quando gli ho fatto i complimenti per il percorso qui a Foggia, poi ci siamo risentiti poco fa. La stima per lui è altissima”.

Dopo una stagione improntata sul 3-5-2, si ritorna a un sistema di gioco che a Foggia è una sorta di dogma: “Mi piace pensare offensivo, comandare il gioco, fare la partita, non attendere l’avversario. Questo è l’input che intendo trasmettere alla squadra. Sarà importante la fase di possesso”. È entusiasta di essere a Foggia: “Per me è una grande occasione, mi permette di esprimere le proprie idee. C’è grossa fiducia, siamo convinti di poter dare il massimo, poi sarà il campo a giudicare. Dovremo essere bravi a portare dalla nostra parte lo scetticismo che c’è in questo momento”. Scetticismo logico, a giudicare dal totale immobilismo e dall’evidente piano di ridimensionamento in atto. Il direttore generale Milillo si affida alle perifrasi, parlando di programma di “equilibrio economico-finanziario” che prevede l’allestimento di una squadra fatta di molti giovani di prospettiva e di elementi di esperienza, molti dei quali già presenti in rosa. Quanti di loro, però, resteranno non è dato saperlo, ma per il direttore generale, i big ancora sotto contratto sono giocatori del Foggia e tali rimarranno, al netto di offerte irrinunciabili: “Ma se andranno via saranno sostituiti degnamente”, garantisce.

Ribadisce la presenza di una base forte, malgrado le uscite di Di Pasquale e Petermann: “Dobbiamo solo sostituire i ragazzi andati via per fine prestito e rinforzare l’organico con calciatori giovani e di valore che ci permetteranno di fare un campionato dignitoso. Se un calciatore è scontento e ci viene a chiedere di andare via, ne devo prendere atto. Ma preferisco avere in rosa un ragazzo che magari è meno forte tecnicamente, ma che ha voglia di lavorare per il Foggia”.

Spiega il silenzio della società come il frutto di una precisa strategia: “Abbiamo contattato qualche tecnico, non ci ha convinto, quindi abbiamo contattato Cudini che ci ha dato quella scossa giusta. Le scelte devono essere ponderate bene. L’anno scorso con Boscaglia abbiamo creduto di aver scelto il profilo giusto, ma nel calcio non c’è nulla di certo. Sul mercato stiamo lavorando in silenzio, molte scelte non vanno sbandierate ai quattro venti”.

Gli fa eco il ritrovato Belviso: “Da 15 giorni sto lavorando, non c’è stata l’ufficialità sulla mia nomina perché per correttezza era più opportuno che si annunciasse prima l’allenatore. Ho già una lista di calciatori”. Tra questi ci sono molti under, sui quali il diesse rivendica la bontà degli arrivi di Frigerio, Leo, Iacoponi, bypassando però i giovani che a Foggia hanno inciso poco: “A volte per prendere un giocatore serve tempo, parecchi attendono la B, che magari non arriva e poi scelgono di scendere di categoria. È un gioco dell’attesa”.

Una cosa è certa, rispetto alla scorsa stagione quando fioccarono i biennali, si andrà su accordi di un anno. “L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di grande. Il frutto di un lavoraccio della ‘squadra invisibile’, di cui nessuno parla. C’è stata gente che ha lavorato giorno e notte per far sì che si arrivasse in finale playoff, dallo staff tecnico al gruppo squadra. Abbiamo mantenuto i programmi iniziali, migliorando la posizione dell’anno prima. Ridimensionamento? Sulla carta sembra così, poi il campo dirà”, ha aggiunto ancora Milillo, che ha poi spostato il focus sull’attuale situazione societaria: “Il presidente ha dichiarato che non ci possiamo permettere di costruire una corazzata come il Catanzaro. Ha dato disponibilità a vendere le quote, ma sapete che di proposte serie non ne sono arrivate, a parte una che non è stata presa in considerazione. Il presidente è stato abbandonato da qualche sponsor importante. È stanco, e lo capisco perché per un imprenditore che mette soldi veri non è bello essere bersaglio di critiche, dopo un campionato del genere”.