La 'prima' di Brambilla e Roma, entusiasmo e voglia di partire subito: "Qui solo uomini veri"

Il blasone, la storia, hanno il proprio peso. Ma per Massimo Brambilla e Domenico Roma la scelta di sposare la causa Foggia. Buone sensazioni al primo incontro, la "scintilla" scattata subito, come ha dichiarato il nuovo tecnico. Il duo, che diventa un trio con il presidente Canonico (tornato in sala stampa dopo un'assenza di quasi sette mesi), lavorerà con un obiettivo: condividere ogni scelta. Anche gli errori.

Ed è proprio da una condivisione di pensieri che è nata l'idea Brambilla, come ha raccontato il presidente: "Quando ho chiesto a Roma di farmi il nome di un allenatore, mi ha fatto quello di Brambilla, che era in cima alle mie preferenze. Non abbiamo contattato nessun altro profilo".

Brambilla torna a Foggia, dopo aver vissuto il calore della piazza da avversario con la Juventus Next Gen: "Ho ancora in mente il ritorno di Coppa Italia, quando ad Alessandria tutto lo stadio era rossonero. Una passione pazzesca, una dimensione in cui si percepiva la passione del tifo. Questa è la soluzione migliore per la mia carriera". Le sue prime parole.

Si lavorerà su due sistemi di gioco, ed è in base a quei sistemi che si cercheranno i giocatori più adatti. Ma al di là delle questioni tecniche, non si potrà prescindere da certi valori umani: "Vogliamo uomini veri, gente che abbia fame, che la maglia la sudi dal lunedì alla domenica. Questa è la base da cui partire. Una volta creato un gruppo unito si potrà parlare di tecnica, tattica e sistemi di gioco". E sull'attaccante non si scompone: "Importante è il lavoro di squadra. Non deve segnare solo l'attaccante".

Si sente pronto, malgrado quella di Foggia sia la prima vera esperienza in una piazza focosa: "L'under 23 mi ha consentito di conoscere il campionato. Mi sento pronto. In passato ci sono state altre opportunità, ma non pensavo fossero le migliori soluzioni per me. Ho solo voglia di iniziare, so che ci saranno difficoltà, ma siamo qui per risolverle, e darò tutto quello che ho dentro. Il mio unico pensiero è quello di lavorare per far crescere il club".

"Penso di aver portato un diesse e un allenatore affamati e motivati. Li vedremo presto in categoria superiore. Spero di andarci con loro, ne sarei felice", l'esordio di Canonico, che promette un campionato con una squadra che faccia divertire il pubblico. Insomma, molto più del "dignitoso" di una stagione fa, diventato un tormentone quasi fastidioso. Ci sarà anche un premio promozione, ma di serie B non si parla esplicitamente: "Sappiamo che ci saranno squadre importanti. Ma avremo rispetto di tutti, ma paura di nessuno. Cerchiamo di condividere le scelte, programmando un mercato con logica. Ci sono tante trattative in piedi, non stiamo dormendo. Al diesse ho chiesto di allestire una squadra con giocatori di esperienza, ma anche giovani interessanti che ci facciano divertire, perché il pubblico ha palato fine".

C'è pure tempo per fare un passo indietro, a quei venti giorni in cui il futuro del Foggia è stato in bilico. Ringrazia la sindaca per il contributo dato nelle interlocuzioni con altri gruppi imprenditoriali, "ma poi abbiamo appurato che non c'era la possibilità di cedere la società". Il pensiero di mollare è stato collegato alle ormai note vicissitudini extracalcistiche. Terminate con un nulla di fatto le trattative, Canonico ha deciso di iscrivere la squadra: "Ho sempre detto che non avrei mai fatto fallire il Foggia". E una volta presa la decisione di iscrivere la squadra, non si poteva pensare a un'altra stagione dai toni dimessi. Si commuove ripensando a quanto accaduto poco più di un anno fa, a quella finale playoff che fa ancora male: "Ora ci siamo rialzati".

Con il diesse Roma c'è tempo anche per parlare di mercato. Dopo l'annuncio di Danzi, il diesse ha confermato la trattativa in essere con Lescano. Ci sono già stati contatti sia con la Triestina che con l'entourage del calciatore: "Abbiamo manifestato il nostro interesse. Aspettiamo, il mercato è fatto di dinamiche particolari". Dopo l'arrivo di De Lucia, non è prevista la partenza di Perina: "Ci aspetta un campionato lungo. Per noi è importante avere due grandi portieri che magari possano fare da chioccia a un eventuale terzo giovane".