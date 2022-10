Gallo e Lauriola: il pragmatismo del mister e il rigore del diesse per risollevare il Foggia

La passione di chi ha sangue foggiano (mamma di Cerignola e nonna di San Severo) mista alla praticità tipica di chi è nato e cresciuto nel Milanese. Fabio Gallo arriva a Foggia con grande entusiasmo, ma anche con la consapevolezza della situazione critica in cui versa la squadra. Cercare di conciliare l'urgenza di fare risultato per risollevarsi con il (poco) tempo a disposizione per mettere il proprio marchio sulla squadra, sarà il primo grande scoglio da superare. Ma l'approccio scelto sembra il più opportuno, specie quando gli si chiede della Gelbison, la squadra contro la quale domani pomeriggio farà l'esordio da allenatore rossonero: “Abbiamo quattro punti perché lo meritiamo. Siamo in zona playout e dobbiamo ragionare da squadra che sta sotto. Non dobbiamo pensare a quanti punti ci separano dalla prima posizione. Cerchiamo di guardare la targa della macchina che ci sta davanti, non di quella che conduce la corsa. Questo è Fabio Gallo”.

Entusiasmo e praticità, gli ingredienti per smorzare prima e cancellare poi le difficoltà mentali che attanagliano il gruppo, evidenziatesi anche nella gara di Coppa: “Martedì ho salutato la squadra prima della partita, poi ci siamo rivisti al termine e ho detto ai ragazzi quello che ho percepito. Ho visto una squadra intimorita, bloccata. Poi, pur non creando chissà cosa, nel secondo tempo mi è sembrata più sciolta. Qui ci sono giocatori con grande qualità e devono dimostrare di averla ancora nel dna. Se sono arrivato qui è perché evidentemente c'era un problema e la società ha pensato che io fossi la persona utile a questa causa. Ho detto ai ragazzi di fidarsi di me”.

La testa prima di tutto. Parte tutto da lì, secondo il tecnico: “Non credo che la squadra non si sia allenata. Conosco bene chi mi ha preceduto. Probabilmente è una stanchezza di testa che non ti agevola le giocate. Atleticamente la squadra sta bene, contro il Picerno ha chiuso in condizioni migliori, mentre tra gli avversari molti avevano i crampi. Però, soprattutto nel primo tempo, è mancata la frequenza, l'aggressività nel cercare la palla che loro avevano e noi no”.

Per Gallo non si può prescindere dalla palla: “Quando subentri bisogna allenare l'aspetto tecnico, tattico e mentale che è il più importante. E bisogna fare punti, cercando però di fare meno danni possibili, perché poi troppe nozioni offuscano la testa. Io sono abituato a lavorare con la palla, più la si tocca più si migliora. Da anni lavoro così e anche la parte fisica la faccio con la palla per aumentare l'intensità. Credo che per andare forte in partita si debba andare fortissimo in allenamento. Risparmiarsi in allenamento per poi andare forte in partita è la strada peggiore da intraprendere”.

C'è spazio anche per parlare di sistema di gioco e idee di calcio: “Mi piacerebbe avere una squadra che palleggi e domini il campo, ma non sempre si può fare. A volte bisogna adattarsi alle situazioni, capire quando c'è da soffrire e quando si può imporre il gioco. Ma vorrei arrivare a un punto in cui la squadra abbia il pallino per gran parte della partita. Non sarà facile, perché serviranno giocatori coraggiosi, con personalità e la voglia di esaltarsi e non intimorirsi. Sul modulo, confessa di aver suggerito il 4-3-1-2 a Gentile in Coppa (“Ma il merito della vittoria è suo”, ha aggiunto) perché la sua idea è quella di riempire la zona centrale di qualità: “Domani giocheremo a quattro, visto che ci mancano tre difensori, è l'unica certezza (sorride, ndr). In passato ho giocato a tre, ma lì sono gli esterni che fanno la differenza. Vedremo in futuro. Il trequartista mi piace, possiamo giocare con il 4-3-1-2 o con il 4-3-2-1 facendo venire gli esterni dentro al campo. Abbiamo, per esempio, D'Ursi che ha uno strappo pazzesco, farlo giocare largo sull'esterno mi piange il cuore. Ho pensato sia utile mettere più qualità possibile in mezzo al campo. In futuro mi piacerebbe allenare più sistemi di gioco, perché quando si fa un viaggio lungo nella valigia bisogna mettere tante cose per farsi trovare pronti di fronte alla difficoltà. Quando vedremo che il vestito è giusto, andremo avanti e lavoreremo su qualcos'altro, ma se non dovesse andar bene sono il primo a cambiare. Di base, come sistema il trequarti mi piace più dei due esterni aperti”.

“Questo è il momento migliore per venire a Foggia”, ha commentato Matteo Lauriola. “Ho visto una squadra preoccupata, ma che, per come è stata composta, non vale la classifica. Ci sono delle problematiche che ho illustrato insieme alle aree su cui intervenire”. È lui ad aver scelto Gallo, con il quale la trattativa è terminata prima di iniziare: “Sprizzava entusiasmo da tutte le parti. Sono sicuro riuscirà a trasferirlo al gruppo che ha qualità, ma che vanno tirate fuori. Qual è il mio compito? Fare Matteo Lauriola. Ho le mie idee. Credo che nella squadra vadano allenati i concetti, se manca questo poi diventa la partitella del giovedì. Ho parlato con i giocatori, il mio ruolo è far sentire la presenza della società. Ai ragazzi ho cercato di far capire che cosa vuol dire vestire la maglia del Foggia. Bisogna rispettare il blasone di questa piazza, in ogni momento. Chi manca di rispetto non può stare qua. Ho posto regole immediate, ho fatto chiudere la porta degli spogliatoi. A casa nostra la porta deve restare chiusa. Così come in campo ho voluto che ci fossero solo addetti ai lavori. Il ruolo del diesse non riguarda solo il mercato, perché dura poco. Gestire la quotidianità è difficile, intervenire sulle paure, riattivare l'autostima. Per gli eventuali interventi da fare a gennaio, vedremo la posizione in classifica”.

Riattivare l'autostima, un concetto che ribadisce anche Gallo: “L'obiettivo è esaltare questi ragazzi. Non devo dirvi io che cosa succede in questo stadio se le cose iniziano ad andare bene”.