Campagna abbonamenti, il Foggia punta sull'amore che unisce le generazioni: "Obiettivo 7mila tessere"

Lo slogan scelto dice già tutto. Una frase tanto nota quanto inflazionata, spesso utilizzata per ironizzare sulla fede calcistica. Una fede che però a Foggia unisce intere generazioni, nonni, padri e figli. Per questo, "Ancor appriss au Fogg" diventa una esclamazione, non un tentativo di presa in giro.

Non a caso, le immagini della campagna abbonamenti del Foggia presentata questo pomeriggio nella sala 'Fesce' dello Zaccheria, vede protagonisti due bambini e Nonno Ciccio, il più anziano tifoso d'Italia e non solo. Persone nate in epoche parecchio distanti, azzerate dalla fede nei colori rossoneri: "L'amore per il Foggia è il filo conduttore che ci accompagna da sempre e che ci accompagnerà in futuro", ha spiegato Alessio Grieco, responsabile della comunicazione del club rossonero.

La conferenza stampa è stata anche l'occasione per mettere il punto su alcuni aspetti organizzativi del club. Cambiamenti annunciati dal vicepresidente Emanuele Canonico: "Ho chiesto a mio padre maggiore disponibilità e carta bianca per quel che concerne l'organizzazione. In queste settimane, grazie al supporto di tutto lo staff, stiamo lavorando affinché in questa stagione non ci siano intoppi e non si commettano gli errori del passato".

Tra le novità enunciate, un robusto restyling dello staff sanitario, che vedrà la presenza di 3 fisioterapisti e un addetto al recupero infortuni. Inoltre, grazie a un accordo con l'azienda Sixtus, arriveranno nuovi macchinari all'avanguardia per la riabilitazione, che sarà fatta direttamente allo 'Zaccheria'.

Definito anche lo staff del settore giovanile, la cui guida è stata affidata ad Andrea Carrozza. Sui giovani Canonico ci ha tenuto a far passare un messaggio, ovvero l'importanza che l'attività agonistica venga accompagnata da un rendimento scolastico soddisfacente. Poi ha garantito che il numero di foggiani in erba sarà predominante: "Vincere sarebbe bellissimo, ma l'obiettivo principale è quello di portare quanti più giovani in prima squadra".

Inoltre, con l'azienda Francese Agricoltura, è stata siglato un accordo per la manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso dell'Amendola (l'iter burocratico è ormai completato) e dello stesso 'Zaccheria'.

E veniamo alla campagna abbonamenti. I prezzi resteranno gli stessi, ovvero 700 euro (490 ridotto) per la centralissima, 380 euro per la Centrale Superiore (265), 350 per la Laterale Superiore (245) e 330 per la Tribuna Inferiore (230 il ridotto). Per la Tribuna Est l'abbonamento sarà di 230 euro (160 il ridotto), 120 il costo delle due curve. Le riduzioni, come sempre, sono destinate alle donne, agli over 65 e agli under 14.

Per la gradinata si conferma la Promo Family (430 euro per 2 adulti e un bambino, 545 euro per 2 adulti e 2 bambini, 640 euro per 4 adulti).

Non ci sarà alcuna giornata Pro Foggia, una scelta presa anche per venire incontro ai tifosi abbonati costretti a restare a casa in ben cinque occasioni.

La vendita partirà ufficialmente giovedì 11 luglio dalle ore 17, con la prelazione (sia online che presso il botteghino dello stadio) esercitabile fino alle ore 13.00 di sabato 20 luglio. Da martedì 23 luglio, alle ore 10.00, partirà la vendita libera che sarà aperta fino alla seconda giornata casalinga. L'obiettivo è, naturalmente, quello di migliroare il dato dello scorso anno e, perché no, quello di due anni fa: "Se arrivassimo a 7mila, sarebbe un bel colpo d'occhio", ha dichiarato Emanuele Canonico.

Pagamenti a rate e Membership Card

Una delle novità è rappresentata dalla rateizzazione dei pagamenti. Solo per chi sottoscriverà l'abbonamento online su Vivaticket sarà possibile pagare in 3 rate mensili o dopo 30 giorni senza interessi attraverso il sistema Klarna.

Tutti i tifosi (anche coloro che non sottoscriveranno l'abbonamento) potranno acquistare anche la membership card. Sono tre quelle a disposizione, la Red (30 euro), la gold (60 euro) e la platinum (100 euro) con le quali sarà possibile acquistare gadget ufficiali, ottenere sconti sul primo acquisto (dal 5% al 15%, in base al tipo di card che si acquisterà) e beneficiare di altri servizi, come la possibilità di assistere a un allenamento (per la gold card) o effettuare un 'Walk about' sul manto dello Zaccheria il giorno di una partita (per chi acquisterà la platinum card).

E non è tutto. La tifoseria avrà la possibilità di scegliere la seconda e la terza maglia ufficiale che la squadra indosserà nella prossima stagione: sui social saranno presentati 3 prototipi di seconda e terza maglia. La più votata dai tifosi diventerà quella ufficiale. Sempre sui social, potranno scegliere la playlist musicale (saranno presto ascoltabili su Spotify) che andrà trasmessa prima delle gare ufficiali.

Emanuele Canonico ha anche annunciato l'apertura di uno store ufficiale in città, e di altri negozi rivenditori in altri centri della provincia.