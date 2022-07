Prezzi popolari e promo per le famiglie, così il Foggia punta a riempire lo 'Zac': "Ci aspettiamo grandi risposte"

Prezzi calmierati, offerte speciali per le famiglie e un obiettivo: riempire lo Zaccheria. Ci crede e ci spera il presidente del Foggia Nicola Canonico, nel giorno della presentazione della nuova campagna abbonamenti. Il patron non fissa paletti numerici, ma sicuramente conta di superare le 2300 sottoscrizioni dello scorso anno, numero sul quale sicuramente incise anche l'emergenza Covid: "Abbiamo scelto prezzi popolari affinché le famiglie si muovano in massa per vedere il Foggia. Sono convinto che si stia creando il giusto entusiasmo. Se ci sarà partecipazione di massa, vorrà dire che la società avrà fatto un lavoro eccellente. Mi attendo una risposta importante", ha commentato il presidente rossonero.

Il claim scelto quest'anno è "Io sto con te", a confermare la voglia di suggellare quel rapporto simbiotico che i foggiani hanno da sempre con la squadra di calcio: "Ripartiamo dalla certezza che accompagna il Foggia. Riempiamo questa ulteriore pagina di questo grande libro della storia", ha commentato Raffaele Identi di Rm Services, agenzia di marketing e comunicazione che ha curato il lancio della campagna.

Diverse le novità, a cominciare dalla giornata pro Foggia, che ci sarà ma in forma particolare e riguarderà i prezzi dei singoli biglietti riservati ai non abbonati. Chi, invece, sottoscriverà l'abbonamento, non pagherà nulla neanche nella giornata Pro Foggia: "Riteniamo sia corretto preservare il posto a chi si abbona", ha puntualizzato Canonico.

Per quanto riguarda i prezzi, si va dai 120 delle due curve, ai 230 della tribuna Est (gradinata) fino ai 700 della tribuna centralissima, con riduzioni per donne, over 65 e under 14, sulla scorta di quanto già verificatosi negli ultimi appuntamenti casalinghi della scorsa stagione.

Particolare attenzione è stata riservata alla Gradinata: con la 'Promo Family' sono previsti pacchetti speciali (430 euro per 2 adulti e un bambino, 545 euro per 2 adulti e 2 bambini e 640 euro per 4 adulti tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare) per le famiglie.

Si partirà, verosimilmente, la prossima settimana. Come da regolamento è prevista la prelazione per gli abbonati.

Il lancio della campagna abbonamenti è stata anche l'occasione per annunciare la riconferma della partnership con la famiglia Beretta, che sarà ancora main sponsor del club rossonero. Sulla maglia rossonera, oltre al ritorno dei satanelli, riecco le celeberrime tre strisce di Adidas, che torna a vestire il Foggia dopo 26 anni.

C'è poi spazio anche per il mercato. Domani arriverà la firma di Peralta: "Solo poco fa ho avuto la certezza che domani sarà in sede per firmare il contratto che lo legherà al Foggia per oltre due anni", ha spiegato il pres, che non fa altri nomi ("Chi mi conosce sa che parlo quando i ragazzi hanno firmato"), ma anticipa quelle che saranno le mosse nei giorni a venire: "Faremo delle operazioni con il Milan. Acquisiremo giocatori a titolo definitivo con diritto di riacquisto da parte del Milan. Abbiamo preso Peschetola, che è originario di Vasto. Ho saputo che i suoi genitori sono tifosi del Foggia. Non era semplice sposare la causa Foggia, ma è un giocatore di qualità, campione d'Italia con l'Inter Primavera. Ne sentiremo parlare, spero lo inizi a fare da Foggia".

Potrebbero presto giungere novità anche sulla punta e il difensore, forse già prima della partenza per il ritiro prevista per venerdì prossimo: "Rispetteremo gli obiettivi che ci eravamo prefissi, ovvero di consegnare a mister Boscaglia l'80% della rosa già dal ritiro. Poi vediamo che cos'altro ci servirà per completare l'organico e dare la possibilità al mister di giocarsela con tutti".

Nessuna preoccupazione, infine, sulla questione stadio: "Abbiamo ricevuto il nulla osta dal Comune per disputare allo Zaccheria tutte le gare interne ufficiali, indispensabile per ottenere l'iscrizione. Sono sereno".