Eppur (non) si muove: tanti nomi e nessuna ufficialità, il mercato del Foggia procede a rilento

Ancora poco meno di 48 ore, poi la stagione del Foggia potrà ufficialmente iniziare. Lunedì prossimo la squadra si ritroverà agli ordini di mister Cudini per partire alla volta di Assisi, sede del ritiro. La gravità del ritardo biblico con il quale la squadra principierà la stagione è accentuata dall’impegno di Tim Cup fissato per sabato 5 agosto, in quel di Vibo Valentia. “Sorpresa” che costringerà la squadra di Cudini, non solo a interrompere quasi subito la preparazione, ma anche a sostenere un viaggio tutt’altro che rigenerante dall’Umbria alla Calabria. Andata e ritorno in un giorno, con in mezzo la sfida con il Catanzaro.

Qualcuno dotato di estrema indulgenza, ha evidenziato l’imponderabilità dell’impegno ufficiale, annunciato soltanto tre giorni fa, non imputabile alla società. Vero, com’è altrettanto indiscutibile che, nella settimana che volge al termine, non c’è club professionistico che non sia al lavoro dal almeno sette giorni (qualcuno lo sta addirittura per concludere), mentre in casa Foggia il mese di luglio è trascorso con gli occhi proiettati esclusivamente alla vicenda Lecco e alla speranza del ripescaggio in serie B (che a oggi resta poco più che un miraggio), accantonando quasi totalmente la realtà dei fatti (la serie C).

I rossoneri sono gli unici a essere ancora fermi. E lunedì ad Assisi si ritroveranno – al netto di clamorosi ribaltoni – con una rosa decisamente incompleta, al di là della ormai inflazionata storia della base solida garantita dai 15 giocatori sotto contratto, che tanto solida non sembra, sia per la precarietà di alcuni nomi dal futuro incerto (dai corteggiatissimi Garattoni e Frigerio, passando per i vari Odjer, Vacca, Rizzo, Peralta che potrebbero anche andar via in caso di offerte), sia per l’evidente squilibrio numerico tra i reparti, se si pensa che attualmente la difesa vede un solo centrale di ruolo, Papazov. Non il modo migliore per partire per mister Cudini, che con il suo staff dovrà già cercare di capire come comprimere il lavoro di un mese in una decina di giorni, con in mezzo la gara di Tim Cup, che da impegno prestigioso si è trasformato quasi subito in fastidio di cui si sarebbe fatto a meno. Nella conferenza stampa di mercoledì scorso, il diesse Belviso aveva palesato le difficoltà nell’arrivare al fatidico nero su bianco con calciatori attualmente sotto contratto con altri club. Questo, perché il tempo dei biennali a gogo è terminato, e l’obiettivo sarà quello di formalizzare accordi di un solo anno.

Difficile ottenerli con calciatori già sotto contratto fino al 2024; più semplice (si fa per dire) arrivare alla stretta di mano con calciatori svincolati o portando in Capitanata qualche giovane in prestito. Ma anche su questo ultimo aspetto le difficoltà non mancano: molti giovani di valore si sono già accasati, mentre a Foggia si attendeva ancora di conoscere il nome del nuovo allenatore. Non è dunque da escludere che i primi innesti possano essere dei volti noti a mister Cudini.

Come il terzino destro Christian Fabriani, in forza alla Torres che lo ha ingaggiato lo scorso gennaio dalla Fidelis Andria allenata proprio da Cudini. È un classe 2001, anno di nascita che garantisce ancora i contributi sul minutaggio dei giovani sui quali il club rossonero è intenzionato a puntare con maggiore convinzione. Non è un under, ma farebbe al caso di Cudini, Kevin Candellori, mezzala di qualità e quantità che il tecnico di Sant’Elpidio a Mare ha già avuto alle proprie dipendenze sia a Campobasso che ad Andria. Non è da escludere che quest’ultimo parta già per il ritiro con la squadra in attesa dell’ufficialità.

È invece svincolato Davide Di Francesco, attaccante esterno che ha disputato l’ultima stagione al Monterosi. Anche lui, come Fabriani, è un classe 2001. Ivan Kontek resta un obiettivo, anche se per convincere il croato bisognerà fare una eccezione e recedere dalla politica degli accordi annuali. Il difensore croato, che nella sua pur breve esperienza rossonera ha ben figurato (specie negli ultimi due mesi), avrebbe rifiutato una seducente offerta dello scatenato Avellino. Per l’attacco, Jerry Mbakogu è una idea e sarebbe una grande idea se fossimo nel 2015, quando l’attaccante faceva la differenza in serie B. Le ultime esperienze con le maglie di Apollon Smyrnis, Gubbio e Triestina non sono state indimenticabili. È invece destinato a restare Giacomo Beretta, imprigionato dal contratto lungo e oneroso, in scadenza nel 2025. L’ex Cittadella potrebbe andar via solo in caso di offerte dalla B, non ancora pervenute. Stesso discorso per Antonio Vacca, sul quale si sarebbe registrato un sondaggio della Casertana e di un paio di club di serie B.