Costa re degli assist, Petermann capocannoniere. Ma il migliore del Foggia è Rizzo

Con il pareggio interno con la capolista Catanzaro (che allo ‘Zaccheria’ per la prima volta non ha realizzato alcun gol) e il doppio colpo nelle trasferte di Torre del Greco e Latina, il Foggia ha concluso nel migliore dei modi un 2022 che definire controverso e contraddittorio sarebbe riduttivo. Lasciando da parte la seconda parte della gestione Zeman, gli ultimi quattro mesi dell’anno sono stati forieri di emozioni contrastanti. L’ambizioso mercato (seppur con qualche criticità che in pochi avevano attenzionato), la scelta di un allenatore con un curriculum di tutto rispetto come Roberto Boscaglia, si sono presto scontrati con la realtà dei risultati. Pessimi nelle prime cinque gare, nelle quali i rossoneri sono riusciti a raccogliere la miseria di 4 punti, mettendo a referto – dopo l’infausto esordio con il Latina – il rovinoso tonfo di Picerno e la ‘Waterloo’ interna con il Pescara che ha sancito la fine dell’esperienza Boscaglia. Un feeling con la squadra e con la piazza mai sbocciato, i risultati hanno poi fatto il resto. L’arrivo di Gallo ha, per una volta, sconfessato l’assunto secondo il quale i cambi in panchina sono figli di errori da distribuire equamente tra calciatori e allenatore. Perché il tecnico di Bollate, dopo l’esordio dimenticabile contro la Gelbison, ha iniziato il suo lento e metodico lavoro sulla testa dei giocatori, contestuale alla rivoluzione tattica. In soffitta lo sbrindellato 4-2-3-1 a vantaggio di un 3-5-2 che ridonasse compattezza e organizzazione alla squadra.

Un lavoro che ha previsto scelte sorprendenti (su tutti la ‘conversione’ di Rizzo nel ruolo di braccetto difensivo) e in parte dolorose (la iniziale rinuncia a Peralta e Schenetti). I risultati non si sono fatti attendere: il Foggia ha abbandonato la penultima posizione nella quale annaspava ritrovandosi presto in zona playoff e conquistando le semifinali di Coppa Italia, tenendo aperta anche la strada alternativa per gli spareggi promozione. Ma il lavoro di Gallo non è stato solo quello sotto gli occhi di tutti; il tecnico ha cercato di non perdere per strada gli esclusi eccellenti, quei giocatori che a inizio stagione avrebbero dovuto trascinare la squadra e che dopo il cambio di guida tecnica si sono ritrovati ai margini. Li ha fatti sentire parte del gruppo, chiedendo loro anche una maggiore malleabilità tattica. Richieste accolte, da Peralta prima (impiegato come mezzala e poi come seconda punta), ma soprattutto da Schenetti. L’ex Entella, dopo tante gare trascorse in panchina, si è lentamente ritagliato uno spazio importante a centrocampo come mezzala, risultando sempre tra i migliori. Dalle ritrovate certezze mister Gallo vorrà ripartire, auspicando che il mercato porti quegli innesti necessari a far alzare il livello. Perché, malgrado il roboante punteggio con il quale i rossoneri hanno travolto il Latina, le lacune in alcuni reparti restano evidenti. Analizzando i numeri della prima parte di stagione, si osserva come il rendimento di quasi tutta la squadra sia cresciuto. La media dei voti non eccelsa è frutto dell’inizio di stagione da dimenticare. Sugli scudi i protagonisti della svolta, da Costa (l’assistman della squadra) a Petermann, passando per Frigerio e Di Noia. Da dimenticare le prestazioni di Malomo e Vuthaj.