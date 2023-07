Il futuro del Foggia incastrato tra ricorsi e il possibile passaggio di proprietà

In una delle scene più celebri di quel capolavoro che fu ‘Così parlò Bellavita’, il professor Bellavista (alias Luciano De Crescenzo) metteva in contrapposizione il punto interrogativo (il dubbio, il pensiero democratico e tollerante) con quello esclamativo (la fede incrollabile), a suo dire rappresentanti rispettivi del bene e del male (“la fede è violenza”). Orbene, se in filosofia quella dicotomia ha dei principi decisamente condivisibili, il discorso cambia passando a un settore ben distante. Nel calcio, infatti, le incertezze, specie quelle societarie, non sono mai sinonimo di serenità né di futuro. La plastica dimostrazione è quanto (non) sta accadendo a Foggia.

L’evoluzione della vicenda Lecco, con l’ultima spallata ai lombardi giunta dal Coni, lascia accesa la seppur flebile fiamma della speranza di un ripescaggio da ottenere attraverso il Tar o, in seconda istanza, con il Consiglio di Stato. Tuttavia, le sentenze sono previste per l’inizio e la fine di agosto, tempi decisamente incompatibili con quelli richiesti dalla programmazione sportiva. Allo stato attuale, infatti, mentre molti club hanno già messo a segno diversi colpi sul mercato, qualcuno ha addirittura lanciato la nuova campagna abbonamenti, il Foggia è ancora senza allenatore, senza un direttore sportivo e con una rosa composta da una decina di giocatori sotto contratto, un terzo dei quali destinati a lasciare presto la Capitanata, destino affine a quello di Davide Di Pasquale, ceduto nella giornata di oggi all’Arezzo.

L’immobilismo dei rossoneri non è spiegabile, né tanto meno accettabile, con l’incertezza relativa alla categoria nella quale si misurerebbe il Foggia nella prossima stagione. La logica imporrebbe che si procedesse all’allestimento di una squadra competitiva per la serie C (categoria alla quale appartiene tutt’ora il club) che segua le ambizioni di una piazza rigeneratasi dalla esaltante cavalcata nei playoff per poi, in caso di insperato ripescaggio, eventualmente puntellarla. Anche perché un ipotetico ridimensionamento, con la cessione di qualche big e la ricerca di nuovi affari alla Frigerio, potrebbe difficilmente essere digerito dalla piazza, che invece chiede di alzare l’asticella (come dichiarato in una nota dai gruppi organizzati).

Lo stallo avrebbe più senso, invece, in considerazione di un potenziale passaggio di proprietà. Rumors parlano di una offerta in arrivo nelle prossime ore per l’acquisto del 100% del club. A capo del gruppo interessato ci sarebbe sempre Antonio Salandra della Fortore Energia, che dunque darebbe seguito a quanto annunciato la scorsa settimana nella nota congiunta con Matteo La Torre.

L’esigenza di avviare la programmazione della stagione rendono i tempi delle trattative piuttosto serrati, per cui, il dentro o fuori non può essere procrastinato a lungo. Sullo sfondo, però, c’è un’altra problematica da affrontare, ovvero l’infinito contenzioso avente per protagonisti il presidente del Foggia Canonico e l’ex presidente Maria Assunta Pintus. Da settimane si attende il pronunciamento del tribunale di Cagliari, ma nel frattempo la stessa imprenditrice sarda ha posto un freno alle voci relative al possibile cambio di proprietà: “In considerazione del clamore mediatico che la vertenza tra la Map Consulting srl, da una parte, ed il Dr. Nicola Canonico e la CN Sport srl, dall’altra, ha avuto nei giornali e nei media locali, e considerate le interlocuzioni che direttamente o, tramite i propri legali Map Consulting ha avuto anche recentemente con potenziali interessati e con alcuni imprenditori che stanno trattando l’acquisto del Calcio Foggia 1920 srl ed anche delle recenti dichiarazioni rilasciate dal dott. Nicola Canonico, che ipotizza la cessione del controllo del Calcio Foggia 1920 srl, Map Consulting intende ricordare che la società Cn Sport e Nicola Canonico sono inadempienti agli impegni contrattuali sottoscritti e che, a tutt’oggi, il prezzo di compravendita delle quote di Corporate Investments Group (che controlla la maggioranza del Foggia) non è stato pagato, rimanendo alla data odierna un rilevantissimo debito ancora da saldare”, fa presente in una nota la Pintus.

L’imprenditrice sarda, dunque, avverte anche i potenziali nuovi soci: “Chiunque si appresti a sottoscrivere eventuali accordi di rilevazione non potrà sostenere di essere in buona fede e di non essere consapevole del pregiudizio che la sottoscrizione di eventuali accordi contrattuali, arrecherebbe alle ragioni creditorie di Map Consulting, che preannuncia di aver chiesto ai propri consulenti di prepararsi ad agire in revocatoria e a porre in essere ogni iniziativa utile, in ogni sede competente, nei confronti di chiunque partecipi ad atti pregiudizievoli delle proprie ragioni creditori”.