Nuovo cda del Foggia, Pintus fa chiarezza: “Nomina accettata solo dopo alcune verifiche

Serie C Girone C

Mentre la squadra è chiamata al riscatto in quel di Viterbo, dove domani affronterà in trasferta il Monterosi per accantonare la debacle nel derby, ancora una volta le vicende extracalcistiche tengono banco e lo faranno anche nei giorni a venire. Il lodo arbitrale che ha determinato il reintegro di Pelusi, Pintus e Chighine nel cda del Foggia ha logicamente scosso l’ambiente, anche alla luce dei successivi dietrofront del responsabile dell’area tecnica Todaro e, soprattutto, del direttore sportivo Matteo Lauriola.

La società rossonera si trova in una situazione quanto meno singolare, che vede i soci di minoranza a guida del club e quello di maggioranza (Canonico) fuori dal cda. Quali possono essere gli scenari futuri è difficile prevederlo.

Anche perché è tutt’altro che scontato che sia Pintus che Pelusi decidano di assumere realmente la guida del club, così come è da verificare se da parte di Canonico ci sia effettivamente l’intenzione di farsi da parte. “Le indicazioni che emergono dal lodo arbitrale non si applicano ‘in automatico’, ma necessitano di passaggi formali di nomina e relativa accettazione da parte dei nuovi membri”, spiega Maria Assunta Pintus, che poi aggiunge: “Dal comunicato stampa un po’ affrettato, a dire il vero, si deduce che il socio di maggioranza ha proposto che la carica di presidente del Calcio Foggia 1920 sia concordemente attribuita alla dottoressa Maria Assunta Pintus”.

Insomma, non è detto che il nuovo cda del Foggia sia quello annunciato ufficialmente dalla società. La Pintus si riserverà di accettare la nomina solo “all’esito di alcune verifica sulle quali attende riscontri”. Fino ad allora, per l’imprenditrice sarda il cda sarà ancora quello antecedente il lodo arbitrale: “Il Calcio Foggia non rimane senza guida e il suo consiglio di amministrazione non è cambiato, ma resterà in carica sino a quando non vi sarà una formale nomina e l’eventuale accettazione da parte degli interessati”.