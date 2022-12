Calcio Foggia, Nicolao e Petermann premiati all’Italian Sports Awards

Serie C Girone C

Si terranno lunedì 19 dicembre, presso il teatro Augusteo di Salerno, le premiazioni dell’undicesima edizione di ‘Italian Sports Awards – la notte del calcio italiano’, evento durante il quale vengono conferiti i premi ai protagonisti – dalla serie A alla serie D – della stagione 2021/22, tra calciatori, allenatori e dirigenti.

Non mancano le soddisfazioni per il Calcio Foggia 1920: Giuseppe Nicolao e Davide Petermann sono stati nominati rispettivamente miglior difensore e miglior centrocampista del girone C di serie C.

Un riconoscimento anche per Alessio Curcio, ora al Catanzaro: il gol del 2-0 nella partita con il Catania è stata infatti giudicata il migliore dell’anno del girone C.