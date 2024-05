Canonico contro web tv foggiana, vietate conferenze e interviste. Il direttore: "Violata libertà di stampa"

"Siamo di fronte a una palese violazione del diritto di cronaca e della libertà di stampa, principi tutelati dalla Costituzione, che le società sportive, come qualsiasi cittadino italiano, sono tenute a rispettare". È il commento di Biagio Porricelli, direttore della web tv foggiana Mitico Channel, in una nota nella quale denuncia la ricezione di una comunicazione a firma del presidente del Foggia Nicola Canonico, nella quale viene reso noto il mancato gradimento verso tutti i componenti della redazione.

"Nella comunicazione, priva di data, ci veniva reso noto che «... a decorrere dalla data della presente lettera, tutti i membri della redazione di Mitico Channel, compresi tutti i giornalisti presenti in quella redazione, sono dichiarati non graditi e inibiti dal presentarsi alle conferenze stampa organizzate dal nostro club e dal condurre interviste con i nostri tesserati»", spiega Porricelli.

Come riporta il direttore dell'emittente, nella nota si dispone anche l'inibizione di accesso per tutti i membri della redazione alle conferenze stampa organizzate dal club, il divieto di "condurre interviste o avere qualsiasi contatto diretto con i tesserati". Inoltre, si annuncia anche il monitoraggio da parte dello staff di sicurezza sul rispetto delle disposizioni.

Porricelli richiama poi la nota dello stesso Canonico nella quale annunciò il disimpegno facendo riferimento alla presenza di un “clima tossico” come elemento ostativo al proseguimento del suo impegno: "Ebbene, il tentativo di soffocare voci “non gradite” è il primo fattore scatenante della tossicità di cui si lamenta e destabilizza l’intera comunità. Nella qualità di Direttore responsabile della testata assicuro chi ci segue che le intimidazioni messe in atto dall’attuale proprietà del Calcio Foggia 1920 anche questa volta non sortiranno alcun effetto e continuerò a garantire la piena libertà ai giornalisti della redazione".

"Auspico, altresì, un intervento immediato e una chiara presa di posizione da parte dell’Ordine dei giornalisti, delle rappresentanze sindacali, in modo particolare dell’USSI, e degli organi di governo del Calcio affinché si ristabiliscano relazioni rispettose dei ruoli che garantiscano il libero esercizio dell’attività giornalistica senza indebite pressioni e abusi. Parimenti - conclude il direttore di Mitico Channel -, ritengo che la Sindaca di Foggia, dottoressa Episcopo, che si è recentemente impegnata per risolvere la crisi determinata dall’annunciato disimpegno della proprietà del club rossonero, si debba esprimere in maniera netta a tutela del libero esercizio della libertà di stampa nello stesso ambito".