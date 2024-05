Canonico rassicura i tifosi e annuncia l'iscrizione al campionato: "Pronti ad affrontare una nuova avventura"

"Cari tifosi rossoneri, il Calcio Foggia 1920 desidera rassicurarvi che l’iscrizione al campionato di Serie C per la stagione 2024-2025 è in fase di completamento. Stiamo lavorando intensamente, giorno dopo giorno, per finalizzare tutti i requisiti normativi e finanziari richiesti dalla Lega Pro". L'incipit vale l'intero comunicato. Nicola Canonico non lascia, ma rilancia.

Dopo la fine delle trattative per la cessione del club, il presidente sta provvedendo a ultimare le pratiche per l'iscrizione al prossimo campionato (il 4 giugno scadono i termini, ndr). L'annuncio arriva a poco più di 24 ore dalla conferenza stampa a Palazzo di Città, nella quale la sindaca aveva espressamente chiesto al presidente di occuparsi dell'iscrizione e, contestualmente, all'imprenditoria locale di supportare la squadra. Detto fatto.

All'Amministrazione arriva il ringraziamento dell'imprenditore di Palo del Colle: "Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento al Sindaco della città di Foggia, la dottoressa Aida Episcopo, all’assessore Lorenzo Frattarolo e all’assessore Domenico Di Molfetta per la loro preziosa partecipazione al processo di vendita delle quote del club. La loro dedizione e il loro impegno nei confronti del nostro club sono stati fondamentali, e senza il loro sostegno non saremmo riusciti a gestire questa importante fase. Questo momento rappresenta un passo cruciale per il nostro amato club".

Poi, il pensiero volge verso la piazza: "Vogliamo tranquillizzare tutti i nostri sostenitori: stiamo mettendo in campo ogni sforzo per assicurarci che il Calcio Foggia 1920 partecipi al prossimo campionato, pronto a lottare e a dare il massimo in ogni partita. Un sentito ringraziamento a tutti voi per il continuo supporto e la fiducia che riponete in noi. Siamo pronti ad affrontare questa nuova avventura insieme, con la passione e l’entusiasmo che ci hanno sempre contraddistinto. Forza Foggia".