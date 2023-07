Il suono del silenzio regna in casa Foggia, Canonico attende il Consiglio Federale: "Parlerà dopo il 7 luglio"

L'ultima uscita, affidata alla pagina Facebook ufficiale del club, è datata 17 giugno, vigilia della sfida di ritorno della finale playoff contro il Lecco. L'epilogo è noto a tutti. Da allora il presidente Nicola Canonico ha deciso di trincerarsi in un silenzio che si è fatto via via sempre più rumoroso. L'ossimoro, seppur scontato, vien da sé. Dopo oltre due settimane, nessun commento post gara, né sul successivo addio di Delio Rossi. Più logica, invece, l'assenza di commenti sulla vicenda Lecco.

Perché è chiaro che le eventuali contromosse da adottare dipenderanno da quello che la Covisoc e, subito dopo, il Consiglio Federale decideranno. Per quello, bisognerà attendere ancora alcuni giorni. Giovedì prossimo Covisoc e Commissione Infrastrutture dovranno pronunciarsi in merito al ricorso che la società bluceleste ha presentato dopo che la domanda di iscrizione è stata rigettata. Il giorno successivo il Consiglio Federale adotterà i provvedimenti e comunicherà la composizione dei campionati.

Fino ad allora, ovvero il 7 luglio, il presidente non parlerà. Chissà se entro quella data si saprà almeno qualcosa di più in merito alla programmazione tecnica. Perché sì, laddove si presentasse anche una piccola chance di puntare al ripescaggio in B, sarebbe giusto perseguirla, ma è pur vero che allo stato attuale - al di là delle varie voci di mercato affastellatesi negli ultimi giorni - il Foggia non ha un allenatore né un direttore sportivo.