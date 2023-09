Foggia, torna a parlare Odjer: "Io fuori squadra per ragioni tattiche"

Serie C Girone C

L'anno scorso fu uno dei colpi in entrata più importanti della sessione estiva di calciomercato. Arrivò dal Palermo vincitore dei playoff di Serie C, per ricoprire il ruolo di titolare nel 4-2-3-1 di Boscaglia. Il seguito è ben noto: la stagione di Moses Odjer è stata costellata da problemi fisici ed equivoci tattici che lo hanno spesso tenuto lontano dal campo. E la stagione appena iniziata per lui non ha prodotto cambiamenti. Con Vacca, Nobile e Vuthaj è stato escluso dai convocati per il ritiro precampionato di Assisi, per allenarsi presso il campo della Figc, in attesa di novità dal mercato che non sono mai arrivate.

E se l'attaccante italoalbanese ha trovato posto a Crotone, mentre il regista partenopeo e il portiere sono stati reintegrati, per Odjer il futuro resta ancora una incognita.

Con un post su Instagram, però, ha voluto fare chiarezza, anche per mettere da parte ogni voce infondata: "Mi è stato più volte chiesto tramite i vari social quale sia il motivo della mia assenza in campo", esordisce nel suo post in calce all'immagine che lo ritrae di spalle con la maglia del Foggia numero 77.

Il ghanese puntualizza che l'attuale status ha solo origini tattiche: "Mi sembra doveroso informarvi che c’é stato un incontro con il management/staff dove mi è stato spiegato che a causa di decisioni tattiche hanno preferito tenermi fuori dal campo di gioco, non c’è assolutamente niente di personale o nulla legato a ragioni di discriminazione".

Fisicamente dichiara di essere a posto. Non resta che continuare ad allenarsi: "Sto lavorando sodo tutti giorni per migliorare le mie prestazioni. Vediamo cosa succederà, vi abbraccio tutti".