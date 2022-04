Il Foggia blinda Dalmasso: rinnovo triennale per il giovane portiere argentino

Serie C Girone C

Dopo la lieta notizia relativa alla cancellazione della penalizzazione, ne arriva un'altra in casa Foggia. Si tratta del rinnovo del contratto di Joaquin Domingo Dalmasso. Il giovane estremo difensore argentino ha infatti firmato un triennale con il club rossonero. Un premio alle ottime prestazioni del portiere ex San Severo e L'Aquila.

Partito come terzo portiere alle spalle dei più esperti Alastra e Volpe, Dalmasso ha fatto il suo esordio nella gara interna contro il Palermo, subentrando all'infortunato Volpe, peraltro in un momento delicato, pochi secondi dopo la rete del momentaneo 1-1 da parte dei siciliani. Situazione che non scompose per nulla il 22enne nativo di Rio Cuarto, che impiegò poco a conquistare l'affetto e la fiducia dei tifosi. A quella gara ne sono seguite altre dieci, tutte di elevato livello (al netto dell'errore di Taranto) che hanno convinto Zeman a promuoverlo come titolare, anche in seguito al rientro di Volpe.

I numerosi attestati di stima si sono poi concretizzati con il prolungamento del contratto inizialmente in scadenza il prossimo giugno. Un regalo di compleanno anticipato per il giovane argentino, che tra cinque giorni compirà 22 anni.