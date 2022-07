Parte il Foggia di Boscaglia: 19 calciatori in ritiro, non c'è Oliver Kragl

Il restyling del Foggia non è ancora concluso, ma il grosso è stato fatto. Le garanzie fornite dalla società a Roberto Boscaglia sono state rispettate: la maggioranza della rosa è stata allestita grazie agli otto volti nuovi più il (ri)contrattualizzato Nicolao, che si aggiungono ai dieci calciatori già sotto contratto. Fanno in tutto diciannove gli elementi che questo pomeriggio, intorno alle ore 18, si ritroveranno presso l'hotel 'Spartiacque' di Camporosso in Valcanale, per cominciare il ritiro precampionato.

Con Boscaglia e il suo staff partiranno i portieri Nobile e Dalmasso, i difensori Garattoni, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo, Nicolao e Malomo, i centrocampisti Petermann, Odjer, Peschetola, Di Noia e Rizzo Pinna e gli attaccanti Turchetta, Curcio, Peralta, Vitali, Tonin e Ogunseye. Non si escludono ulteriori sorprese in corso, ma per lo meno Boscaglia avrà un numero sufficiente di calciatori (ai quali si aggiungeranno alcuni ragazzi in prova) con i quali lavorare e iniziare a plasmare il Foggia che verrà. All'appello mancherebbero, infatti, un terzino destro, un difensore centrale, un centrocampista e almeno due giocatori offensivi, uno dei quali dovrebbe essere il famigerato bomber, ammesso che non sia proprio l'ultimo arrivato Ogunseye a prendersi la qualifica di centravanti titolare.

Come si può evincere leggendo l'elenco dei convocati, non faranno parte del nuovo corso i difensori Buschiazzo e Markic. Entrambi sotto contratto fino al 2023, risolveranno a breve il loro vincolo con il club. Saranno, invece, oggetto di valutazione il centrocampista Rizzo Pinna e gli esterni Turchetta e Vitali. L'ex Imolese ha mercato, quindi non è da escludere una sua partenza. Diverso il discorso per l'esterno classe 2002, che la società potrebbe girare in prestito per garantirgli un minutaggio più consistente.

L'altra novità rappresenta Oliver Kragl. L'esterno mancino, dopo la toccata e fuga in città – durante la quale si è anche sottoposto a delle visite mediche preliminari – non si aggregherà per ora al ritiro, contrariamente a quanto previsto fino a pochi giorni fa. Sul giocatore, nelle ultime ore, si sarebbe registrato l'interessamento del Monopoli, pronto a proporgli un contratto biennale.

A centrocampo il nome nuovo è quello di Marco Frigerio, talentuoso metodista scuola Milan, reduce dalla positiva esperienza in prestito alla Lucchese. Il suo arrivo (il Foggia è in netto vantaggio sul Siena) andrebbe a completare la batteria dei centrocampisti a disposizione per il 4-2-3-1 di Boscaglia e, di fatto, chiuderebbe definitivamente la trattativa per Aniello Salzano, per il quale non è ancora stato trovato l'accordo.

Diversa la situazione in attacco: per il centravanti la pista Ferrante si è raffreddata alla luce della allettante offerta giunta a Terni dal Cesena. Per la trequarti, Schenetti resta un'idea, ma il suo arrivo, per questioni puramente tattiche, potrebbe anche far traballare la posizione di Alessio Curcio. Il capitano rossonero per ora resta uno dei capisaldi della squadra, come già confermato in passato dal presidente Canonico, ma dal suo entourage non sono ancora giunte novità in merito all'offerta di rinnovo formulata dal club.