Il Foggia si prepara alla sfida di Coppa, ma perde Maselli per un mese

È ripresa ieri, con una seduta pomeridiana, la preparazione del Foggia di vista della gara di Coppa Italia di Mercoledì contro il Messina. Dopo la doppia seduta odierna Curcio e compagni effettueranno domani mattina la rifinitura prima dell’impegno contro i siciliani.

Sul fronte infortuni non buone notizie per Sergio Maselli infortunatosi sabato scorso durante la gara contro la Turris. I primi accertamenti hanno riscontrato una ‘Lussazione scapolo omerale alla spalla destra’ ridotta in campo dallo staff medico. Si stanno effettuando ulteriori accertamenti diagnostici (Rx e Rmn) per valutare l’entità della lesione e per verificare i tempi di recupero che oscillano tra i 20 e i 30 giorni.