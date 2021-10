Foggia, lesione al bicipite femorale per Nicoletti: il terzino out 2 settimane

Brutte notizia arrivano dall'infermeria per il Foggia di Zeman, che nella prossima gara in programma domenica a Palermo dovrà rinunciare al terzino Manuel Nicoletti.

Uscito anzitempo al 25' della ripresa nella sfida contro il Messina, il numero 3 rossonero è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado parcellare al bicipite femorale della coscia sinistra. Per il tipo di infortunio si prevede una sosta di circa due settimane prima del ritorno in campo. Detto in parole povere, oltre alla trasferta di Palermo, Nicoletti dovrà rinunciare all'incontro con il Monopoli di domenica 17 ottobre, ma potrebbe essere a rischio anche la sua presenza nel derby con il Bari, in programma mercoledì 20 ottobre.