Tegola in casa Foggia: per Marzupio infortunio al legamento crociato

La vittoria di Catania costa caro al Foggia sul fronte infortuni. Gli esami effettuati presso il centro 'Studi Dottori Troia' hanno dato il responso definitivo sui difensori Marzupio, Garattoni e Rizzo, usciti anzitempo nella sfida del 'Massimino'.

Il responso sul difensore centrale è di quelli pesanti: la risonanza magnetica ha infatti evidenziato un problema al legamento crociato anteriore. I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane. Non è da escludere il ricorso all'intervento chirurgico.

Meno preoccupante la situazione dei due terzini (peraltro, capitano e vicecapitano) che però restano in dubbio per la sfida di domenica. Saranno monitorati al pari di Beretta e Tounkara, anch'essi fermi per problemi muscolari.

L'infortunio di Marzupio rende ancora più precaria la situazione in difesa: mister Cudini può fare affidamento su due soli centrali di ruolo, Carillo e Papazov, ai quali si aggiungerebbe Salines, a sua volta considerato anche una alternativa a Garattoni. Con uno slot ancora libero nella lista, il club rossonero potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un sostituto tra i calciatori attualmente svincolati.