Foggia-Entella, Zeman perde di nuovo Di Grazia: stagione finita

Mentre cresce l'entusiasmo in città e per l'attesa per la sfida con l'Entella, primo atto del primo turno dei playoff nazionali, mister Zeman deve fare i conti nuovamente con le assenze. E se quella di Garattoni – ammonito con Turris e Avellino – era già messa in conto, assai più dolorosa e pesante sarà la nuova indisponibilità di Andrea Di Grazia. L'esterno offensivo catanese, uscito a metà del primo tempo nella sfida con l'Avellino, ha rimediato una lussazione di terzo grado alla spalla. Per lui la stagione è praticamente finita.

Una stagione da dimenticare per il giocatore, da poco rientrato dopo il triplo infortunio muscolare che lo aveva tenuto fuori dai giochi per sei mesi. Il talentuoso esterno offensivo, che dopodomani compirà 26 anni, si era rivelato decisivo nel primo turno dei playoff gironi, sbloccando la gara con la Turris e guadagnandosi la titolarità al 'Partenio' al posto di Ferrante. Ora il Foggia dovrà nuovamente fare a meno di lui fino al termine dei playoff.