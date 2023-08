Gli ultras incontrano Canonico: “Onorerà gli impegni. Dall’imprenditoria locale solo offertine offensive”

Ultimo giorno di ritiro in quel di Assisi per il Foggia di Mirko Cudini, che nella giornata di oggi ha fatto ritorno in Capitanata. Poco meno di due settimane di lavoro, con in mezzo la gara di coppa Italia con il Catanzaro e l’amichevole (terminata 8-0) con la formazione dilettantistica dello Spello, primi step che avvicinano all’inizio del campionato previsto per il 3 settembre.

A venti giorni dall’inizio del campionato, però, la squadra è ancora un cantiere: gli arrivi fin qui formalizzati (tutti giovani nati dopo il 2000, eccezion fatta per il portiere Cucchietti) non sono quelli che scalderebbero le piazze più esigenti, tanto meno quella che poco meno di due mesi fa accarezzava il sogno di tornare in serie B.

Gli innesti, oltretutto, non bastano neppure a colmare le evidenti lacune in alcuni reparti (la difesa su tutti). La mancata chiarezza sul futuro ha portato all’incontro tra il presidente Canonico e una delegazione delle due curve, tenutosi mercoledì in quel di Modugno. Un vis a vis necessario e non più procrastinabile; d’altronde, la richiesta di chiarezza da parte dei gruppi organizzati era già stata trasmessa con il ‘blitz’ alla sala Fesce durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico.

Sull’esito dell’incontro non sono mancate le indiscrezioni, alcune piuttosto discordanti tra loro. A fare chiarezza sono gli stessi gruppi organizzati con una nota congiunta: “Al signor Canonico abbiamo ribadito la nostra voglia di ambizione e la nostra ferma determinazione nel pretendere un campionato di vertice, come d’altronde ci fu ‘promesso’ pubblicamente nel giorno in cui si insediò nella nostra città (il riferimento è al progetto triennale per puntare alla B). È chiaro che, a oggi, non abbiamo affatto un organico che possa fare un campionato di vertice, ma il campo è l’arbitro supremo e ciascuno di noi si augura sempre il meglio per il nostro amato Foggia”, dichiarano gli ultras delle due curve.

Nell’incontro Canonico ha garantito che il Foggia farà “un campionato dignitoso e che dal primo all’ultimo giorno della stagione sportiva saranno onorati tutti gli impegni per permettere al Foggia calcio di concludere l’anno calcistico”. Garanzie sul futuro prossimo che comunque non alimentano le speranze di una stagione da vertice: “Per il bene del Foggia questa cosa potremo accettarla a ridosso del campionato, per ora restiamo alla finestra”, commentano gli ultras, che poi non lesinano critiche alla imprenditoria locale: “Siamo certi che non arriverà nessun segnale di seria proposizione, ma solo offertine offensive, soprattutto per noi che amiamo questi colori. Come al solito, tante chiacchiere e pochissimi fatti”.