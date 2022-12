Calcio Foggia, il gruppo interessato procede: chiesto incontro per dare inizio alla due diligence

Qualcosa sembra muoversi in casa Foggia. Sia chiaro, tutto è ancora lontano da una risoluzione (in un senso o nell’altro), ma l’interesse del gruppo industriale rappresentato dall’avvocato De Filippo e dal dott. Perretta è reale. Tre giorni fa, a mezzo pec inviata ai soci del Calcio Foggia 1920, i due mandatari avevano palesato l’interesse da parte del gruppo per l’acquisizione dell’intero pacchetto societario.

Nella serata di ieri, attraverso una nota, i due professionisti hanno comunicato di voler dar seguito alla manifestazione di interesse con un incontro preliminare (al quale Pintus, Canonico e Pelusi hanno già dato l’assenso). L’incontro, si legge nella nota, è finalizzato all’individuazione “sia delle modalità di svolgimento della full due diligence (la verifica approfondita dei dati del bilancio societario, ndr) con definizione di ingaggio che saranno poi contenute nella letter of intent (Loi) o nel memorandum of understanding (Mou), sia la definizione degli accordi specifici che verranno inseriti nella lettera di riservatezza (letter of confidentiality)”.