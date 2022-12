Calcio Foggia, il gruppo interessato si tira indietro: "Non sussistono le condizioni di legalità per procedere"

Si è conclusa prima ancora che iniziasse davvero la trattativa per l’acquisizione del Calcio Foggia 1920, da parte del gruppo industriale rappresentato dall’avvocato Giuseppe De Filippo e dal dott. Giuseppe Perretta. Con una nota diramata poco fa, i due professionisti hanno annunciato il ritiro della manifestazione di interesse formulata lo scorso 28 novembre “in quanto non sussistono le condizioni di legalità per procedere”.

Come riporta la nota, dopo l’incontro svoltosi online lo scorso 6 dicembre, i due mandatari hanno inviato ai soci del club rossonero una pec – datata 16 dicembre – recante le condizioni essenziali per iniziare la full due diligence: “I precitati professionisti nella comunicazione pec del 16.12.2022 hanno evidenziato l’assoluta necessità di mantenere riservato il nominativo del gruppo industriale europeo dalla fase della firma del Nda (Non Disclosure Agreement) sino al closing dell’operazione al fine di non pregiudicare le trattative e tutelare il marchio e Know How della società. Assolutamente prive di fondamento si sono appalesate le richieste fantomatiche e fantasiose avanzate dal socio di maggioranza in risposta all’incontro del 06.12.2022 ed alla PEC del 16.12.2022 su versamenti di ingenti somme in denaro (€ 500.000,00) da parte dell’investitore (non è chiaro a quale titolo debba sussistere tale versamento e soprattutto non sono chiare le modalità di corresponsione della predetta somma) solo e soltanto al fine di poter accedere alla documentazione fiscale/contabile e legale del Calcio Foggia”.

Alle richieste economiche si sarebbero aggiunte anche le “generiche e indeterminate” richieste di garanzie sul gruppo industriale: “Non vi è chi non colga come la richiesta si rileva alquanto bizzarro tenuto conto che si è ancora in una fase embrionale della trattativa dove la conoscenza dell’attuale stato di salute del Calcio Foggia e di tutte le questioni societarie e documentazione legale/fiscale/contabile appare circostanza determinante e dirimente. Certamente il gruppo industriale europeo ha già imbastito per linee generali quali possano essere le linee programmatiche anche a livello sportivo, ma non ritiene che tale passaggio debba essere rivelato in tale fase”.

Il gruppo industriale era pronto ad acquisire il Foggia “con un piano di risanamento industriale ed economico che non ha precedenti nella storia del calcio dauno, con investimenti importanti non solo a livello sportivo, ma anche con la creazione di strutture idonee ad assicurare longevità e stabilità alla società calcistica”.

“Non è minimamente immaginabile – continuano i due professionisti – comprare una società di calcio a ‘scatola chiusa’, così come è assurda qualsiasi richiesta rivolta a un potenziale acquirente di dover indicare la propria solvibilità in una fase preliminare. Il gruppo industriale europeo non intende sottostare in alcun modo ad evidenti storture e pretestuose richieste che hanno soltanto il fine di procrastinare un investimento da parte di un soggetto serio e determinato che non ha alcuna necessità di trovare consenso all’esterno. Il nominativo del gruppo e le legittime garanzie, anche nella forma di lettere di patronage poste a corredo dell’operazione ovvero la sottoscrizione di un escrow account, potranno essere rilasciate e/o attivate soltanto ed unicamente in una fase avanzata della trattativa allorché le parti, anche con la sottoscrizione di una lettera di intenti (Loi), avrebbero concordato la successive fasi prodromiche alla firma di contratti anche ad effetti anticipatori quali un contratto preliminare di cessione quote ovvero sottoscrivere direttamente un contratto definitivo di compravendita innanzi al Notaio. I professionisti si sono messi a disposizione sin da subito per accelerare le operazioni in parola, offrendo la massima disponibilità ad un incontro per le firme di rito sull’Accordo di Riservatezza e soprattutto per avviare la fase della full due diligence”.

Da qui la decisione, allo stato attuale delle cose, di non voler dar seguito alla manifestazione di interesse: “Tale passo indietro risulta doveroso sia per evitare strumentalizzazioni sia per non interferire in un momento topico del campionato dove l’undici rossonero, grazie al pregevole apporto dato dal Mister Gallo, ha saputo recuperare tranquillità e serenità ed invertito una rotta conseguendo buoni risultati sportivi sul campo che potrebbero sfociare in altrettanti risultati meritori. Il gruppo industriale europeo resta comunque a disposizione per proseguire nella trattativa solo ed unicamente alle condizioni indicate dai professionisti nella propria PEC del 16.12.2022. Infine, il gruppo industriale europeo, per il tramite dei suoi professionisti, augura all’attuale compagine societaria ed ai suoi soci di proseguire nel suo progetto sportivo con i necessari e dovuti investimenti per assicurare e garantire una continuità e solidità economica/finanziaria ad una società gloriosa e prestigiosa come il Calcio Foggia 1920 ed evitare di disattendere le aspettative legittime del suo impareggiabile popolo rossonero che resta un patrimonio di assoluto valore per una società calcistica”.