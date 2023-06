Foggia, riecco la Fortore Energia: Antonio Salandra affiancherà Canonico

In attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda Lecco – e di comprendere se esistono davvero i presupposti per presentare un ricorso, in caso di mancata iscrizione dei blucelesti – in casa Foggia si iniziano a porre le basi per il futuro del club.

La certezza è che al timone della società ci sarà sempre Nicola Canonico. Ma l’imprenditore barese non sarà da solo. La settimana appena conclusa ha visto riemergere prepotentemente la figura di Antonio Salandra, l’imprenditore titolare della Fortore Energia, che ha annunciato il sostegno al club attraverso una forte sponsorizzazione.

Un affiancamento esterno, per ora, in attesa di dirimere l’infinita querelle societaria che vede ancora coinvolti lo stesso Canonico e Maria Assunta Pintus, ma che non esclude un futuro ingresso, magari insieme anche ad altri imprenditori locali. Un progetto che avrebbe dei punti in comune con quello attualmente in essere a Lecce. Salandra non è un volto nuovo.

L’imprenditore era stato accostato al Foggia già un’estate fa, ma la trattativa per l’acquisto delle quote di maggioranza si arenò quasi subito: “Erano forse sbagliati i tempi”, ha dichiarato l’imprenditore in una intervista rilasciata al Corriere dello Sport. A distanza di un anno, le parti hanno trovato un punto di incontro. I dettagli della partnership potrebbero essere svelati in una conferenza stampa che sarà programmata nei prossimi giorni o, al massimo, all’inizio della prossima settimana. Non si potrà perdere troppo tempo, anche perché c’è la nuova stagione da programmare.

Dopo l’addio di Delio Rossi il Foggia ricostruire il proprio progetto tecnico con un nuovo allenatore e un nuovo direttore sportivo. Per la panchina si fanno già diversi nomi. È più di una voce l’interessamento per Michele Pazienza, reduce dall’addio all’Audace Cerignola, con il quale ci sarebbe già stato un contatto. C’è poi la suggestione Pasquale Marino, che in Capitanata ricordano con enorme piacere per la vittoria del campionato di serie C2 nella stagione 2002/2003. Piace anche Giuseppe Raffaele, nell’ultima stagione alla guida del Potenza, che ha appena annunciato l’ingaggio dell’ex Pescara Alberto Colombo.