Gallo si avvicina al Foggia: potrebbe essere lui il successore di Boscaglia

Potrebbe essere Fabio Gallo il nuovo allenatore del Foggia. Secondo quanto filtra dall’ambiente rossonero, l’accordo sarebbe stato trovato e potrebbe essere formalizzato nella giornata di oggi, a poche ore dall’impegno di Coppa Italia, in programma questa sera allo ‘Zaccheria’ con il Picerno.

Quello di Gallo non sarebbe l’unica novità in casa rossonera. L’altro volto nuovo riguarda la figura del direttore sportivo che sarà più Emanuele Belviso. Al suo posto arriverebbe il manfredoniano Matteo Lauriola, ex bracco destro di Giuntoli (l’attuale diesse del Napoli) ai tempi del Carpi e con esperienze nel Torino e nel Manfredonia.