Ora è ufficiale: Domenico Roma è il nuovo direttore sportivo del Foggia

Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata. Domenico Roma è il nuovo direttore sportivo del Foggia. Ha firmato un contratto che lo legherà al club rossonero fino al 30 giugno 2025.

Domenico Roma, nato il 1° gennaio 1976 a Policoro e originiario di Montegiordano (CS), porta con sé una vasta esperienza maturata in diverse società. Inizia la sua carriera dirigenziale come team manager al Cosenza per poi passare a svolgere il ruolo di Direttore Sportivo alla Vigor Lamezia e al Lavello tra le altre, intervallato dall’esperienza alla Vibonese come Direttore dell’area scouting. Nella stagione appena trascorsa, Roma ha contribuito alla salvezza del Messina (che ha concesso il nulla osta per la ufficializzazione del suo ingaggio, ndr), allestendo una rosa capace di raggiungere con largo anticipo l’obiettivo stagionale e valorizzando giovani talenti, uno dei tratti distintivi della sua carriera.

“Sono onorato di entrare a far parte di un club storico come il Foggia. Sono pronto a mettere tutta la mia esperienza e passione al servizio della squadra per raggiungere insieme grandi traguardi”, ha dichiarato il neo DS rossonero.