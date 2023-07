Ufficiale: il Foggia presenta domanda di ripescaggio in serie B

"Il calcio Foggia 1920, dunque, in qualità di finalista playoff, porterà avanti la propria tesi, facendo riferimento a quella che oggi sarebbe la mancata promozione di una quarta squadra di Lega Pro".

È il commento del club rossonero che nella giornata di oggi ha depositato presso la Figc, la Covisoc e la Lega B, la domanda di ripescaggio al campionato cadetto. La domanda è corredata da due fideiussioni bancarie, una da 800mila euro e la seconda da 1 milione, con in aggiunta un assegno circolare del valore di 1 milione di euro come contributo straordinario in favore della Figc.

La domanda è stata depositata in seguito alla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni di ieri, con la quale è stato accolto il ricorso del Perugia con conseguente estromissione del Lecco dalla Lega di Serie B. Lo stesso Collegio di Garanzia ha definito inammissibile il ricorso presentato dai rossoneri.