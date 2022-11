Caos Foggia, si dimette il direttore sportivo Lauriola

Serie C Girone C

Si preannunciano giorni incandescenti a livello societario, per il Calcio Foggia 1920. Nella serata di ieri, dopo l'annuncio, da parte del club, del reintegro nel Cda di Maria Assunta Pintus, Davide Pelusi ed Edoardo Chighine, è giunta la notizia delle dimissioni del direttore sportivo Matteo Lauriola e del responsabile dell'area tecnica Vincenzo Todaro.

Una notizia giunta come un fulmine a ciel sereno e che rende ancora più caotica la situazione nel club. Lauriola, infatti, era stato chiamato dall'allora presidente Nicola Canonico, in sostituzione del dimissionario Emanuele Belviso, a margine del divorzio consensuale con l'ex tecnico Boscaglia. È stato proprio il dirigente manfredoniano a scegliere Fabio Gallo come nuovo tecnico del Foggia. Lauriola era già al lavoro per il mercato di riparazione che inizierà a gennaio. Un incarico che si interrompe bruscamente e che potrebbe collegarsi all'annuncio del nuovo Consiglio di Amministrazione, dal quale sono usciti sia Nicola Canonico che il figlio Emanuele.