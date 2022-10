Stadio Zaccheria, c'è l'accordo tra Foggia e Comune sulla convenzione

È vicina alla risoluzione la questione relativa alla gestione dello stadio Zaccheria. Come già annunciato dal presidente Canonico durante la conferenza stampa avvenuta ieri nella sala 'Fesce' dello stadio comunale, è stato trovato un accordo tra la società rossonera e il Comune di Foggia. Nei prossimi giorni sarà stipulata la convenzione – che dovrebbe riguardare la sola stagione in corso – che prevederà dei costi ben più contenuti rispetto a quelli previsti dal bando pubblicato dal Comune lo scorso giugno.

“Il bando presentava prezzi sostenuti, ai quali si sommavano i costi di gestione notevoli”, ha ribadito ieri il presidente del club rossonero. Come si ricorda, il bando prevedeva, per la gestione triennale dell'impianto, un canone di 69mila euro più altri 13mila di iva quale canone per l'utilizzo degli impianti pubblicitari e punto ristoro, per un totale di 82mila euro all'anno, ovvero 246mila euro per il triennio. A questa somma, si sarebbe dovuto aggiungere il versamento del 5% dell'importo derivante dalla vendita dei biglietti.

Cifre ritenute spropositate, per cui l'attuale proprietà aveva deciso di non partecipare alla gara e di utilizzare lo stadio per le sole partite ufficiali, pagando il canone relativo ai singoli eventi (gare di campionato e coppa) di 5mila euro più iva e il 10% sugli incassi.

Alla gara, andata deserta, aveva fatto seguito un Avviso pubblico esplorativo (scaduto il 12 settembre) per la raccolta di eventuali manifestazioni di interesse, anch'esso andato a vuoto.

Sono, dunque, seguite le interlocuzioni tra il club e i Commissari che hanno condotto all'accordo da formalizzare nei prossimi giorni.