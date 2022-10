Per Costa conta solo il campo: “Siamo qui per giocare a calcio, pensiamo alla Viterbese”

Serie C Girone C

Obiettivo: pensare solo al campo. Perché fra tre giorni ci sarà la Viterbese da affrontare e da battere per proseguire il percorso di risalita dopo un inizio di stagione a dir poco travagliato. Pertanto, neppure le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il presidente e socio di maggioranza del Foggia Nicola Canonico devono minimanente inficiare su quel che accade sul terreno di gioco e sul morale dei calciatori.

Bisogna isolarsi, una situazione simile a quella che accadde nel 2018 (in seguito all'arresto dell'allore presidentei Fedele Sannella) o a quella ancora più recente che ha visto protagonista la squadra diretta da Marco Marchionni nel pieno delle bagarre tra gli allora soci di maggioranza Felleca e Pintus: "Siamo qui per giocare a calcio, queste situazioni non ci riguardano. Siamo vicini al presidente, siamo convinti che ne uscirà a testa alta. Ma noi pensiamo solo a Viterbo", il pensiero di Filippo Costa, uno degli ultimi arrivati nell'elefantiaco mercato estivo, ma che ha impiegato assai poco a prendersi la fascia sinistra a suon di giocate di alta qualità e assist, come quello per l'illusorio gol di Vuthaj all'esordio con il Latina, o quello assai più prezioso per Ogunseye nella trasferta di Castellammare di Stabia.

Costa ha analizzato il momento, partendo dalla gara di sabato: "Tutte le partite sono insidiose, basti ipensare alla Gelbison che sembrava facile ed è andata male, poi col Crotone sembravamo spacciati e abbiamo vinto. Ogni partita ha una storia a sé, l'abbiamo preparata con l'obiettivo di non sciupare questa striscia".

Si parla anche del passato recente, l'incipi della stagione da dimenticare e al quale piano piano la squadra sta cercando di porre rimedio "Non è la prima volta che mi capita in carriera di partire male, poi però le cose sono finite bene. Spero sia di buon auspicio per quest'anno. Noi non possiamo fare altro che continuare su questa strada e ci toglieremo delle soddisfazioni".

L'arrivo del tecnico Gallo ha senza dubbio portato dei benefici: "Ci sono delle circostanze nel calcio che a volte non capisci, non ti rendi conto di come mai non vadano. Per fortuna è arrivato il mister che ha toccato le corde giuste dal punto di vista mentale. La vittoria di Crotone ha rappresentato per noi una iniezione di fiducia che ci ha portato a riprendere la Juve Stabia in dieci contro undici e il pareggio ci è andato anche stretto".

E a proposito di "corde giuste", il discorso scivola sulla gara dai due volte contro la Fidelis Andria: "Fortunatamente il mister è stato un ex giocatore, ha detto delle parole importanti per noi, ci ha fatto comprendere il primo tempo che abbiamo fatto, e siamo tornati con la carica giusta per ribaltare la partita".

I benefici sono anche di natura tattica: "E' un modulo che mi piace molto, ci ho giocato per parecchi anni, lo conosco bene, anche il modo in cui il mister vuole che lo interpreti mi piace".

Segue la linea di Gallo, senza obiettivi a lunga scadenza: "L'obiettivo è vincere a Viterbo, poi penseremo all'Avellino. Pensiamo di partita in partita, a inizio campionato avevamo degli obiettivi, dopo cinque giornate erano completamente cambiati. Credo sia giusto pensare alla singola partita, poi a gennaio tireremo le somme".

Infine, una valutazione collettiva e personale: "Questo gruppo ha ampi margini di miglioramento, ma anche se fossimo a punteggio pieno bisognerebbe pensare di poter migliorare, altrimenti ti adagi e nascono i problemi. A livello personale non mi piace dare percentuali, so solo che non bisogna mai porsi limiti. Perché sono ancora in serie C? Sicuramente ci sono stati errori personali e un po' di sfortuna: l'anno scorso sono rimasto fermo per un infortunio. Ma la mia testa è solo per il Foggia, penso a fare bene qui, poi vedremo".