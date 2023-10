Per Peralta il gol non è un'ossessione: "Penso alla squadra. Mercato? Nessuna piazza migliore di questa"

Serie C Girone C

Per certi giocatori il gol è una ragione di vita, per altri è un assist a procurare maggiori gioie. Ma alla fine quel che conta è sempre il risultato di squadra. Ecco perché per Diego Peralta il non aver ancora stampato il proprio nome sull'elenco dei marcatori stagionali in campionato (in Coppa ha realizzato una doppietta col Sorrento, ndr) non disturba il sonno né inficia sull'umore: "Per me cambia poco, mi interessa di più la crescita delle prestazioni", ha commentato in conferenza stampa.

Ed effettivamente, la prestazione di domenica scorsa è stata oltremodo incoraggiante. L'ex Ternana sente di poter migliorare, ma il primo step da conseguire era l'acquisizione della confidenza con il nuovo sistema di gioco: "L'anno scorso ci ho messo qualche mese ad adattarmi al ruolo di sotto punta, e alla fine fui contento di aver scoperto che potevo giocare in quel ruolo. Quest'anno abbiamo di nuovo cambiato modo di giocare, ma pian piano sto trovando la collocazione in campo e mi trovo sempre meglio". Il riferimento è ai sistemi di gioco più utilizzati da mister Cudini (il 4-3-1-2 e il 3-4-1-2) che prevedono entrambi la presenza del trequartista, il che implica di fatto movimenti diversi e nuove zone di campo da esplorare. Ma il gol non è un problema: "Non sono ossessionato, mi interessa giocar bene e aiutare la squadra".

Il riferimento alla squadra è reiterato, anche quando gli si chiede un parere sui partner offensivi: "Ho giocato quasi sempre con Tonin, con Beretta l'anno scorso mi sono trovato molto bene. Molto dipende da come gira la squadra, da come arrivano i palloni. Se riusciamo a produrre un gioco fluido, qualsiasi compagno va bene".

E a proposito di squadra, il gruppo è al lavoro per preparare la sfida di Crotone, dove le fibrillazioni di inizio settimana sembrano attenuatesi dopo che i calciatori hanno spinto la dirigenza a recedere dalla decisione di esonerare Zauli: "Avranno grandissime motivazioni. Hanno fatto un bel gesto e per questo cercheranno di tirar fuori qualcosa in più. Noi comunque dobbiamo pensare solo al nostro cammino, a crescere di giornata in giornata e fare meglio rispetto a domenica".

La gara con il Brindisi offre lo spunto a una riflessione su mister Cudini: "Mi ha dato dei suggerimenti che mi sono risultati subito vantaggiosi. Lo stesso accade con Andrea (Schenetti, ndr); ci sta mettendo nelle condizioni migliori per esprimerci. È importante che tutti cerchiamo di andare in una sola direzione". Se la direzione sia un campionato da top o altro, lo dirà il tempo: "Ovviamente la serie B è l'obiettivo massimo. Credo ci siano tante squadre attrezzate, anche se alla fine può salire soltanto una per ogni girone, poi puoi provarci ai playoff. Ma noi dobbiamo pensare al Crotone, altrimenti rischiamo di perderci. Cerchiamo di migliorare e raccogliere più punti possibili poi a gennaio vediamo a che punto siamo".

Quel che è certo è che vincere aiuta a vincere, ma soprattutto a cementare la fiducia del pubblico, come è accaduto lo scorso anno durante i playoff. Ecco perché l'amaro epilogo ha ceduto il posto a un atteggiamento più costruttivo: "C'è stato tanto dispiacere più che rabbia per come è finita. Avremmo meritato qualcosa in più, ma quella delusione ormai l'ho smaltita. Stiamo cercando di trasferire ai nuovi ragazzi quello che abbiamo vissuto a livello di pubblico durante i playoff. Se si riesce a creare qualcosa di importante, i risultati poi li vedi la domenica allo stadio".

Uno stadio e una piazza che hanno avuto un peso specifico importante a inizio stagione: "Ogni estate ci sono richieste, soprattutto dopo l'ottima stagione che ho fatto. Ma avevo un altro anno di contratto, la rosa è stata in larga parte confermata, non vedevo progetti migliori o squadre più attrezzate per poter fare qualcosa in più di quello che posso fare qua. A maggior ragione con un pubblico e uno stadio così".