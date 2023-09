La carica di Schenetti: "Sono rimasto perché questa piazza mi dà tanto. Obiettivi? A Foggia non ci si può accontentare"

L’amarezza per quel che poteva essere e non è stato, è viva ancora, seppur meno intensa rispetto a qualche mese fa. Ma quella finale playoff, il suo amaro epilogo è lì ancora nella testa. Così come è nella testa di chi ha vissuto in prima persona quella sconfitta la sensazione di essere stati privati ingiustamente di un risultato che la squadra aveva meritato di ottenere. Tra questi giocatori c’è Andrea Schenetti: una stagione fa era uno dei volti nuovi, il fantasista che avrebbe dovuto illuminare il gioco di Boscaglia, riempire le punte di assist e lo Zaccheria di giocate di qualità.

La storia ha detto altro, dall’embargo tattico determinato dal traumatico passaggio al 3-5-2, fino alla ‘redenzione’ con mister Gallo, bravo a confezionargli un nuovo ruolo al quale si è ben presto appassionato. Un anno dopo, complice anche la mezza diaspora post finale playoff, è uno dei pochi a essere rimasti in Capitanata, entrando nella ristretta cerchia della vecchia guardia: “Io sono venuto a Foggia perché questa piazza mi dà qualcosa che altrove non ho mai trovato. Volevo rimanere qui, soprattutto dopo la finale persa che ci brucia ancora. C’è voglia di rivalsa e di riprenderci quello che ci è stato tolto ingiustamente. Ma dobbiamo guardare avanti”.

Non parla di serie B, e d’altronde dopo l’estate turbolenta, il mercato a singhiozzo, il “ridimensionamento” prima annunciato poi riconvertito in voglia di fare un “campionato dignitoso”, i grossi proclami sarebbero inopportuni. Però, nella testa di Schenetti, quella finale persa è ancora viva. Ma c’è una nuova stagione da affrontare e un esordio casalingo da non fallire, anche per riscattare la gara persa a Taranto: “Avremmo dovuto concretizzare di più. Ci sono tanti nuovi arrivati negli ultimi giorni, per cui serve lavorare per conoscerci e amalgamarci”, il commento del fantasista ex Entella. Con i liguri Schenetti agiva da trequartista alle spalle delle due punte in un 4-3-1-2 che Cudini sembra voler alternare al 4-3-3. Lui non sembra fare distinzioni: “Mi colloco dove è più opportuno. Nella mia carriera dal centrocampo in su ho giocato ovunque, da esterno d’attacco o sulla trequarti, ma anche da mezzala nel 4-3-3. Sta al mister decidere. L’importante è trovare fluidità di squadra, poi è chiaro che il singolo si esalti se la squadra riesce a esprimere un certo tipo di gioco”.

Rispetto alle grandi aspettative della scorsa stagione, quest’anno si adopera il low profile, anche se la squadra qualche valore per far bene ce l’ha: “Può fare un buonissimo campionato, poi il campo sarà giudice supremo. Siamo partiti male, dobbiamo lavorare tanto per trovare la sintonia giusta. Ma guardare troppo in là e parlare di obiettivi è sbagliato. Il nostro obiettivo è lunedì, giochiamo in casa ed è una partita importante”.

Allo ‘Zac’ arriva un Giugliano galvanizzato da un esordio più felice rispetto a quello dei rossoneri: “Hanno cambiato poco, hanno vinto la prima, penso verranno qui a fare una partita sporca, sulla falsariga del Taranto. Dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni”. Sulle squadre che si contenderanno i piani alti, il pensiero di Schenetti è chiaro: “Ci sono tre o quattro squadre che hanno qualcosa in più, ma non vedo un Catanzaro. Sicuramente, qualcuna verrà fuori alla distanza col passare del tempo”.

I pensieri finali sono per il pubblico e la società: “L’immagine dello stadio pieno è incredibile. Dopo Cerignola si è capito che qui allo Zaccheria può succedere di tutto. È uno stadio che trasmette qualcosa di incredibile, per cui sai che le partite non sono mai finite. Dobbiamo essere bravi come squadra a trascinare i tifosi, far vedere loro quanto ci teniamo al Foggia”. Sul presidente chiosa: “Ci ha chiesto il massimo impegno, l’obiettivo è quello di arrivare ai playoff. Questa piazza non può accontentarsi, ma deve essere ambiziosa. E questo pensiero noi ‘vecchi’ dobbiamo trasmetterlo ai giovani. È inutile fare proclami, ma dobbiamo sapere dentro di noi di essere ambiziosi”.