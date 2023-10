Il ritorno di Alberto Rizzo: mister Cudini recupera il suo jolly difensivo

Serie C Girone C

La sua presenza in sala stampa ha un significato ben preciso. Contro il Brindisi Alberto Rizzo ci sarà. Se già dal 1' o a gara in corso lo deciderà mister Cudini, ma intanto si prende e si porta a casa una bella notizia, il recupero del vicecapitano e jolly difensivo imprescindibile per la squadra, si da quel Foggia-Crotone di un anno fa, quando mister Fabio Gallo decise di piazzarlo sul centrosinistra nella difesa a tre, confezionandogli un ruolo che lo avrebbe visto tra i migliori della stagione.

La versatilità di Rizzo diventa ancora più utile ora che sulla panchina rossonera siede un tecnico come Cudini che in queste prime giornate di campionato non si è affidato a un unico sistema di gioco. Ed ecco che la duttilità di Rizzo torna utile, anche per calmierare l'emergenza difensiva figlia sia di un mercato ondivago che degli infortuni. Terzino, braccetto o quinto di centrocampo, per Rizzo non fa differenza: "Gioco dove vuole il mister", racconta in conferenza stampa, annunciando la fine di un periodo di inattività che di certo gli è pesato, per quanto non troppo prolungato: "Ho cercato di essere sempre vicino alla squadra dando il mio contributo dentro lo spogliatoio. Per fortuna non ho avuto nulla di grave e si è risolto tutto in breve tempo".

La gara con il Monopoli l'ha osservata dalla panchina. Nonostante il vantaggio poi annullato dal gol di Starita, per lui il risultato è positivo: "È vero, con un po' più di attenzione avremmo potuto portarla a casa, ma anche nel primo tempo abbiamo sofferto. Un punto fuori casa è sempre utile, anche perché il Monopoli non va sottovalutato. È una squadra che ha un buon gioco. Si prende molti rischi, ecco perché tende a scoprirsi e prendere gol. Così si spiega la sua classifica, ma nel secondo tempo sono stati bravi, la loro manovra era fluida, trovavano molte soluzioni e ci hanno messo in difficoltà. Noi abbiamo saputo soffrire e nell'arco di un campionato la continuità di risultati passa anche da punti come quello di Monopoli".

'avvio di stagione del Foggia è stato senza dubbio positivo. Lo dice la striscia positiva in essere (6 risultati utili di fila): situazione quasi impensabile per le premesse estive. Tutto l'opposto del disastroso incipit della scorsa stagione, quando le aspettative figlie di un mercato ambizioso non si riverberarono sul campo almeno fino al cambio di guida tecnica: "Il fatto di avere quegli obiettivi accentuò la delusione e ci pesò ulteriormente", spiega l'esterno siciliano. Non è quindi un caso se la mancanza di obiettivi chiari, abbia consentito alla squadra di affrontare l'inizio di stagione con maggiore spensieratezza. Ciò non esclude la voglia di guardare in alto: "L'importante è dare continuità ai buoni risultati, ma dobbiamo ragionare partita su partita. Una frase che può sembrare scontata, ma non lo è. Poi è ovvio che ci sia sempre voglia di alzare l'asticella. Ma tra il pensiero e l'azione c'è di mezzo il campo".

Un discorso analogo può valere anche per le avversarie. L'assenza (per ora) di una squadra ammazza campionato non deve indurre a valutazioni definitive: "I valori non sono ancora venuti fuori, magari c'è chi come noi lo scorso anno, è partito a rilento pur avendo grandi ambizioni. L'importante è che noi siamo consapevoli di potercela giocare con tutti".

A partire dalla sfida con il Brindisi, derby in programma sabato pomeriggio alle 16.15 allo Zaccheria. "Un avversario di categoria - avverte Rizzo - malgrado sia una neopromossa. Hanno entusiasmo ed elementi di categoria, sarà una partita da giocare con il giusto atteggiamento". Sulla squadra, un mix di giovani e vecchia guardia, la vede così: "I giovani sono importanti perché danno spensieratezza, brillantezza, qualità che magari il veterano a volte perde, ma che può compensare con le letture, le giocate, l'esperienza. Non è prima volta che il giusto mix può far nascere qualcosa di importante". A Foggia è rimasto senza pensarci troppo, sia perché la piazza gli piace, sia perché - nonostante i momenti difficili - non è accaduto nulla che gli suggerisse la 'fuga' dalla Capitanata.