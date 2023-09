'Non ti lascio mai', al via la campagna abbonamenti del Foggia

Serie C Girone C

Al via la campagna abbonamenti del Foggia per la stagione 2023/24. Il claim scelto quest'anno è abbastanza eloquente: "Non ti lascio mai", accompagnato da una mano con tanto di fede al dito sul cuore.

Le tariffe

Nessun cambiamento rispetto alla scorsa stagione. Restano invariate le tariffe relative a tutti i settori: per la tribuna si va dai 700 euro della Centralissima, ai 380 della Centrale superiore, fino ai 350 della Laterale superiore e ai 330 euro della Inferiore.

In tribuna Est (Gradinata) la tariffa è di 230 euro, 120 per le due curve. Sempre per la Tribuna est è possibile aderire alla 'Promo Family', ovvero pacchetti di abbonamenti (2 adulti e 1 bambino, 2 adulti e 2 bambini, 4 adulti) destinati a persone dello stesso nucleo familiare.

Anche quest'anno sono previste riduzioni per le donne, gli over 65 e gli under 14.

Nella giornata di oggi sul sito Vivaticket e da domani presso i botteghini dello 'Zaccheria' (a partire dalle 9.30) sarà possibile sottoscrivere la tessera stagionale sia in prelazione, che chi vorrà conservare lo stesso settore e posto, che in vendita libera.

I botteghini dello stadio saranno aperti da domani 7 settembre 2023, dalle ore 09:30 e chiuderanno, prima del match con il Giugliano, lunedì 11 settembre 2023, alle ore 12.30.

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento anche domenica 10 settembre 2023, dalle ore 09.30 alle 12.30. Per le settimane successive, gli orari di apertura e chiusura del punto vendita saranno i seguenti: Dal Lunedì al Venerdì Mattina 9:30-12:30 Pomeriggio 16:30-19:30 Sabato Mattina 09:30 – 12:30 Domenica Botteghino chiuso, vendita solo online.

Per sottoscrivere l’abbonamento 2023/2024 presso i botteghini dello stadio Pino Zaccheria bisognerà munirsi di documento di riconoscimento in corso di validità, fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, fotocopia del codice fiscale e nel caso in cui si voglia esercitare il diritto di prelazione anche la tessera abbonamento della stagione sportiva 2022/2023.

N.B. Per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento online, per accedere allo stadio Pino Zaccheria, sarà obbligatorio ritirare la card presso il botteghino e per assistere al match con il Giugliano, entro e non oltre le ore 12.30 di lunedì 11 settembre 2023.

Info sottoscrizione abbonamento online

La vendita è aperta online sul circuito Vivaticket.it. I passaggi da seguire sono i seguenti: Collegarsi al sito vivaticket.it; accedere al sito o effettuare la registrazione; aprire il menù a tendina, cliccare sulla sezione “Sport” e selezionare la voce "Calcio".

Prelazione

La prelazione garantisce settore e posto acquistato nella stagione precedente. Per esercitarla bisogna cliccare sulla voce Abbonamento Serie C 2023/24 Prelazione, cliccare sul rettangolo "acquista", inserire le informazioni richieste senza dimenticare di acconsentire al trattamento dei dati personali. È importante inserire il codice prelazione (il numero dell’abbonamento 2022/2023 collocato dietro la vecchia tessera). Bisognerà inserire il numero, preceduto da tanti zeri, finché la casella numerica non sia completa. (Es. Numero abbonamento: 01234, inserire tanti 0 davanti 01234 finché la casella non sia riempita). Infine si può completare l'operazione.

Vendita libera

Cliccare sulla voce Abbonamento Serie C 2023/24, cliccare sul rettangolo acquista, inserire le informazioni richieste senza dimenticare di acconsentire al trattamento dei dati personali e infine completare l’operazione