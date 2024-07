Il settore giovanile del Foggia nella mani di Andrea Carrozza: è lui il nuovo responsabile

Carrozza, ex attaccante nato a Catanzaro nel 1976, dopo aver dismesso i panni da calciatore ha conseguito il patentino come Allenatore di Base – Uefa B – e, successivamente, l’abilitazione come Responsabile del Settore Giovanile. Inizia la sua nuova esperienza professionale in qualità tecnico delle giovanili del Catanzaro. Poi, riveste il ruolo di osservatore nelle fila dell’Ascoli. Nella stagione 2021/2022 è a capo del settore giovanile della Vibonese, mentre un anno dopo svolge lo stesso ruolo nell’F.C. Crotone.

Queste le sue prime parole in rossonero: “Sono contentissimo di essere a Foggia per ricoprire un ruolo importante come quello del Responsabile del Settore Giovanile. Ringrazio, per la fiducia, il vice presidente Emanuele Canonico. Cercheremo di formare un organico competitivo per tutte le categorie del settore giovanile – Primavera3, Under17 e Under15 nazionale (ndr) – al fine di valorizzare i giovanissimi talenti rossoneri”.