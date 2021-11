Momento amarcord allo 'Zac': il campo è impraticabile, Zeman fa allenare la squadra nel piazzale dello stadio

Serie C Girone C

Sono lontani i tempi in cui Baiano, Signori e c. si allenavano al campetto in terra battuta di San Ciro, a due passi dallo Stadio Zaccheria. Momenti di un calcio che non esiste più. Eppure, c'è sempre tempo per un ritorno al passato, specie quando c'è di mezzo Zdenek Zeman.

Nella giornata di oggi i calciatori rossoneri, a causa dell'impraticabilità del campo dovuto alla pioggia, si sono allenati nel piazzale antistante lo stadio Zaccheria, sotto l'occhio vigile del boemo. La squadra è al lavoro per preparare la sfida di Catania, in programma domenica pomeriggio alle ore 15.

"Troppa pioggia e campo impraticabile? Con Mister Zeman nessun problema - si legge sulla pagina Facebook del Club rossonero -. C'è il piazzale dello Zaccheria. Vi abbiamo sbloccato forse un ricordo?". Sì, decisamente.