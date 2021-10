Il Foggia si prepara alla sfida di Palermo: Zeman mette sotto torchio i suoi, intensa seduta al campo Figc

Continua la preparazione della squadra di Zeman in vista della trasferta di Palermo. I rossoneri hanno sostenuto la prima delle due doppie sedute settimanali (l'altra è in programma venerdì) presso il campo Figc di via Ascoli. Nella giornata di domani è prevista una seduta mattutina

Continua la preparazione del Calcio Foggia, in vista della trasferta in programma domenica pomeriggio al 'Barbera' di Palermo. I rossoneri hanno sostenuto la prima delle due doppie sedute settimanali (l'altra è in programma venerdì) presso il campo Figc di via Ascoli.

I ragazzi di Zeman, dopo aver provato alcuni movimenti tattici, hanno poi sostenuto una partitella a ranghi misti, nella quale si è rivisto il giovane regista Maselli, reduce da un infortunio alla spalla. Provato Martino come terzino sinistro con Garattoni sul versante opposto.

Solo corsa per il difensore Di Pasquale, alle prese con un guaio muscolare, rimediato nella sfida di coppa con il Messina. Domani è prevista una seduta mattutina, sempre presso il campo Figc.