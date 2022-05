Zeman-Canonico e quel non detto che fa rumore

Le dichiarazioni rese ieri mattina ad alcune testate sono state una conferma non necessaria a chiarire quanto fosse evidente. Non serviva la replica di Zeman per comprendere quello che già si sapeva.

A far rumore, nella conferenza stampa del presidente Canonico di giovedì pomeriggio, è stato soprattutto il non detto. Perché che mister Zeman non fosse propenso a replicare, nel modus operandi, la stagione appena conclusasi, era cosa nota anche ai muri dello Zaccheria.

Così come stona molto quella “mancanza di stimoli” alla base della decisione del mister, rivelata dal patron rossonero. Stona soprattutto con la voglia, declamata 'urbi et orbi' reiteratamente dal boemo, nei giorni scorsi. Parole non di circostanza, che non si confanno all'animo del mister di Praga. La disponibilità a restare, ma a certe condizioni, rivela che gli stimoli ci fossero ampiamente. Semmai, gli stessi non si conciliavano con il Canonico pensiero.

Così, sette ore di colloquio sono servite solo a cementare una incompatibilità caratteriale oltre che sportiva, che si è mostrata timidamente, e poi con crescente veemenza, nei successivi dieci mesi. Si sa, quando in un rapporto le cose non funzionano, meglio separarsi. A meno che non sorga la disponibilità da ambo le parti di smussare gli spigoli. Ma se, come sostiene il boemo, le prime difficoltà sono sorte già in avvio, senza mai fermarsi, allora qualche riflessione sarebbe opportuna. Da che mondo è mondo, un allenatore dovrebbe essere sempre messo nelle condizioni di lavorare al meglio, sempre che non saltino fuori pretese irragionevoli. E non è questo il caso, conoscendo il mister.

Nell’ora abbondante di conferenza stampa, Canonico ha preferito non indugiare sugli argomenti snocciolati nel lungo colloquio con il tecnico, limitandosi a smentire le voci sul suo successore, esibendo il contratto firmato lo scorso gennaio (che secondo Zeman è stato compilato in un secondo momento, ndr), per poi attaccare a gamba tesa la Fondazione (che ha prontamente replicato, prima delle successive scuse del presidente), vicina al club rossonero sin dai suoi primi vagiti. “Non abbiamo parlato di Pavone”, ha precisato il patron, anche se fu proprio il suo siluramento a creare la prima grossa crepa, mai del tutto rimarginata. Da più parti è filtrata la voce di una proposta formulata al boemo, di proseguire, ma con un altro diesse. L’equivalente di una domanda retorica.

Alla luce di quanto rivelato dall’ormai ex tecnico dei satanelli, vien da chiedersi che cosa realmente abbia fatto e/o detto Canonico per convincerlo a restare. Ma soprattutto, se da parte sua la voglia di proseguire la liaison fosse la stessa che lo convinse a scegliere il boemo poco meno di un anno fa.

Zeman lascia a malincuore una piazza che mai come questa volta si cruccia per la sua partenza. Perché in molti serpeggia la sensazione che qualcosa di bello si stesse creando e che bastasse veramente poco per spiccare il volo. A irrobustire la malinconia, una foto diventata subito virale, che lo immortala in viale Ofanto, all’altezza dell’incontro con via Pio La Torre, con trolley a seguito, mentre attende la macchina che lo accompagnerà, di nuovo, lontano da Foggia.

Ma si sa, i giocatori e gli allenatori vanno, il Foggia resta lì. E quindi, certi sentimenti andranno nutriti per qualche altro giorno, prima che vengano cestinati. C’è una squadra da (ri)costruire, un progetto da implementare. La palla ora passa a Canonico, chiamato a dare delle vere risposte. Quelle che la piazza attende e che non si possono più procrastinare.