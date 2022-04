Brutta sconfitta per l'Atletico Torremaggiore

Brutta sconfitta casalinga per l'Atletico Torremaggiore di mister Luigi Acquafresca che perde lo scontro diretto in chiave salvezza contro il Donkeys Agnone per 2-0, si fa scavalcare proprio dai molisani e adesso è ultimo in classifica a 13 punti. I molisani passano a 16. A cinque giornate dalla fine del torneo di Promozione molisana appaiono ormai improbabili le possibilità di salvarsi senza passare attraverso la lotteria dei play-out. Non tutto è perduto, però, per quel che concerne la possibilità di giocarseli in posizione privilegiata considerato che Donkeys, Maronea e Juvenes sono in un fazzoletto di tre punti.