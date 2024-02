Brindisi-Foggia 0-2: le pagelle dei rossoneri

Il trittico di scontri diretti si è concluso. Il Foggia ha portato a casa 6 punti su 9, un risultato discreto che avrebbe potuto essere ottimo se a Torre del Greco i rossoneri fossero riusciti quanto meno a strappare un punto. Invece, complice anche la vittoria in pieno recupero contro il Potenza, il vantaggio dei rossoneri sulla Turris resta di 4 punti. Per la verità, andrebbe monitorato anche l'andamento delle ultime tre. Tenere oltre le 8 lunghezze il divario su terzultima e penultima (attualmente distanti 10 e 13 punti, ndr) scongiurerebbe i playout anche qualora i rossoneri dovessero scivolare in quintultima o in quartultima posizione. Ma è un rischio che è meglio non correre. Contro il Brindisi il Foggia ha fatto il suo dovere, battendo una squadra con un piede nella fossa, che a parte una timida reazione in avvio di secondo tempo, non ha mai dato neppure l'impressione di poter 'scippare' i tre punti alla squadra di Cudini. Per questo, l'unico demerito imputabile ai satanelli è proprio relativo al punteggio, arrotondato solamente a un quarto d'ora dalla fine delle ostilità. Chiuderla prima avrebbe garantito una migliore gestione delle risorse e fugato le ansie. Ma tant'è. Adesso per il Foggia inizia un periodo che definire concitato è puro eufemismo: i satanelli si ritroveranno a fronteggiare quel famoso tris di partite che un girone fa avrebbero dovuto misurare forza e ambizioni. Come andò, è noto ai più. Adesso, le sfide con Crotone, Benevento e Picerno saranno determinanti esclusivamente per la corsa verso la permanenza tra i professionisti. Il caso vuole che la sfida con i calabresi giunga nuovamente a margine dell'esonero del tecnico Zauli. All'andata, la squadra fece quadrato attorno all'allenatore convincendo il club a recedere dalle intenzioni. Stavolta, invece, la decisione è definitiva. Di situazioni affini nel calcio se ne verificano a iosa. A volte portano a reazioni immediate, altre ancora la situazione si complica ulteriormente. Starà agli uomini di Cudini fare in modo che quest'ultimo scenario si realizzi, per fare un altro piccolo grande passo verso la salvezza.

Le pagelle

BRINDISI (3-5-2) Saio 6; Merletti 5,5 Bonnin 5 Gorzelewski 5,5; Galazzini 5 (1’st Pagliuca 5,5) Speranza 5,5 Pinto 5 (1’st Valenti 5,5) Vona 5 (19’st Opoola 5,5) Calderoni 5 (31’pt Monti 5); Trotta 4,5 (1’st Bunino 5) Guida 5. A disposizione: Antonino, Auro, Fiorentino, Vantaggiato, Petrucci, Bellucci, Labriola, Spingola, Zerbo. Allenatore: Roselli 4,5

FOGGIA (3-4-2-1) Perina 6; Ercolani 6 (27’st Papazov 6) Carillo 6 Rizzo 6,5 (42’st Riccardi 6); Salines 7 Odjer 7 Tascone 6,5 (27’st Tenkorang 5,5) Vezzoni 6,5; Rolando 6,5 (27’st Tonin 5,5) Millico 6,5 (16’st Schenetti 5,5); Santaniello 7,5. A disposizione. De Simone, Nobile, Castaldi, Marino, Antonacci, Manneh, Gagliano, Brancato. Allenatore: Cudini 6,5

Arbitro: Mastrodomenico 6

Assistenti: Barberis 6 – Taverna 6

Perina 6 - L'attacco del Brindisi è efficace come il soffiare su un pezzo di pane caduto a terra nel tentativo di eliminare germi e batteri. Così accade che l'unico pericolo reale lo corra sulla ciabattata di un compagno (Carillo). Mette a referto il suo primo clean sheet da quando è arrivato a Foggia. E se non lo fai con questo Brindisi...

Ercolani 6 - Riproposto nel ruolo di 'braccetto' a destra. Poi si sposta a sinistra, dopo l'infortunio di Rizzo. Fa tutto con diligenza e zero affanni. Dà anche lui forfait dopo un colpo al capo, fortunatamente senza conseguenze gravi (27'pt Papazov 6 - Si trova a giocare nel contesto che ogni difensore sognerebbe. Zero affanni e la sufficienza portata a casa).

Carillo 6 - Sui calci piazzati offensivi gli dice proprio male. Il gol gli sfugge sempre per un nonnulla; e per un nonnulla la buona sorte gli risparmia un autogol che sarebbe stato grottesco oltre che pericolosissimo.

Rizzo 6,5 - La cosa migliore la fa immolandosi in scivolata sul tentativo di deviazione di Guida a fine primo tempo. Poco dopo, deve alzare bandiera bianca per l'ennesimo guaio muscolare della stagione (42'pt Riccardi 6 - Come per Papazov. Si trova a vivere una serata tranquilla).

Salines 7 - Nel primo tempo è il più pericoloso insieme a Santaniello. Arriva tre volte a concludere, sfiorando anche un gran gol di testa. Alla fine, il gol lo realizza, nella maniera stilisticamente meno apprezzabile (tap-in di coscia), ma è un gol che pesa.

Odjer 7 - Non è solo un muro, non è solo un maratoneta. C'è anche qualità nella sua prestazione. Sa come dettare i tempi, in barba a chi sostiene che alla squadra manchi un regista. Non sarà Pirlo, né Suarez e neppure Van Hanegem, ma ha l'intelligenza di chi sa che cosa fare col pallone tra i piedi e quando invece la sfera ce l'hanno gli altri. Dà il via all'azione del vantaggio. Con l'uscita di Rizzo si prende anche la fascia di capitano. Meritata.

Tascone 6,5 - Meno esuberante del solito, la gara non lo richiede. Ma la quantità non manca mai. La sua utilità si nota anche di più quando esce dal campo (27’st Tenkorang 5,5 - L'approccio alla gara è quanto meno rivedibile. Falloso e impreciso. Si ha quasi la sensazione (eufemismo) che in una mediana a due perda di incisività).

Vezzoni 6,5 - Altra piacevole conferma. A sinistra fa un po' quel che gli pare, soprattutto nel primo tempo.

Rolando 6,5 - Tra i più ispirati nella prima frazione. Ha il piede caldo, come si evince dall'ottimo traversone per Santaniello che costringe Saio alla paratona. Si spegne nel suo ultimo segmento di partita (27’st Tonin 5,5 - Anche lui non entra in partita col giusto piglio, se si eccettua un accenno di coast to coast stemperato nel finale da un raddoppio di marcatura. Immalinconito dalla panchina).

Millico 6,5 - Con questo modulo può agire più dentro al campo e i suoi movimenti sono meno leggibili. L'azione del vantaggio è emblematica: taglio in orizzontale, sovrapposizione su Salines e cross col telecomando. Santaniello ringrazia. E sono già 3 gli assist da quando è a Foggia. Inspiegabilmente nervoso nella ripresa, tanto da convincere Cudini a risparmiargli l'ultima mezz'ora ed evitare un doppio giallo (16’st Schenetti 5,5 - L'approccio è preferibile rispetto a quello di Tonin e Tenkorang. Ma la luce del talento resta fioca. Va pure vicino al gol, con una zampatina sghimbescia che grazia Saio).

Santaniello 7,5 - L'uomo in più di questo Foggia. Segna, fa reparto da solo, sa far un po' di tutto. Già 3 gol in 5 partite, tutti belli e soprattutto utili ai fini della classifica.

Cudini 6,5 - La squadra non fallisce l'appuntamento con una vittoria fondamentale. Evidenentemente, Torre del Greco è stato un episodio. Unico appunto: l'incapacità di chiuderla prima. Ma sono criticità alle quali si può porre rimedio. Adesso, però, arriva un trittico niente male. Anzi, a voler essere pignoli, le gare delicate sarebbero 6, perché dopo Picerno, i rossoneri dovranno affrontare Sorrento, Juve Stabia e Messina. La salvezza passa tutta da quel che accadrà nei prossimi 33 giorni.