Bomber Malcore fa tris, il Cerignola cala il poker e si riprende il primo posto

Bomber Malcore cala il tris, l’Audace serve il poker. Tutto facile al “Fanuzzi” per i gialloblu di Michele Pazienza che schiantano il Brindisi, apparso ancora lontano dai livelli necessari per centrare la salvezza, nonostante una rosa rivoluzionata dal mercato. Il Cerignola passeggia e aggancia la coppia Francavilla-Bitonto in testa alla classifica a 37 punti. Ora bisognerà cercare di staccarle, considerando i prossimi impegni ravvicinati a Sorrento e contro il San Giorgio per recuperare lo stop imposto dal Covid che ha costretto i cerignolani a stare fermi per più di un mese.

Per la cronaca il Cerignola passa dopo otto minuti su calcio di rigore trasformato da Malcore e concesso dall’arbitro per atterramento di Botta da parte di Alfano. Lo stesso Botta raddoppia al tredicesimo insaccando di testa, in tuffo, un pallone proveniente da cross da sinistra. Nella ripresa, al 52’ e al 77’, è Giancarlo Malcore a fare il “mattatore” in piena area brindisina trafiggendo per altre due volte il portiere dei padroni di casa.

“Venivamo da un brutto periodo a causa del Covid. Ma abbiamo cercato di stare sul pezzo e di riprendere da dove ci eravamo fermati. Abbiamo recuperato fisicamente e la squadra adesso sta bene, così come anche io ho recuperato la migliore forma”, afferma a fine gara bomber Malcore.

“Una prova epica. Specialmente perché l’abbiamo sfoderata dopo tanto tempo in cui siamo stati costretti a rimanere fermi. E prima dello stop avevamo inanellato tredici risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia di categoria. Una partita non facile contro un avversario che, nel frattempo, si è attrezzato per la salvezza. Sono orgoglioso del Cerignola e questa è l’ulteriore prova dell’ottimo lavoro che stiamo svolgendo fin dal mese di agosto. Dal 12 dicembre, ultima gara vinta contro il Rotonda, a oggi non è cambiato niente. Abbiamo dimostrato la nostra forza anche nel venir fuori da un brutto periodo in cui siamo stati colpiti pesantemente dal Covid. Ora testa a Sorrento e all’altro recupero contro il San Giorgio”, commenta il patron Danilo Quarto.

“Abbiamo ottenuto ciò che desideravamo fortemente, la vittoria. Ci siamo riusciti alla grande dopo quaranta giorni in cui abbiamo dovuto combattere contro il Covid. Non nascondo che alla vigilia di questo derby ero preoccupato sia per l’approccio psicologico che per la prestazione fisica. Ho invece ottenuto una risposta straordinaria da parte della mia squadra. Ora dobbiamo ricollaudare quei meccanismi che avevamo consolidato prima della sosta forzata. I risultati danno fiducia e aumentano l’autostima e ciò ci permette di rimetterci a lavorare andando a correggere qualche errore che abbiamo commesso, sul doppio vantaggio, quando abbiamo concesso un po’ troppo al Brindisi”, evidenzia l’allenatore Michele Pazienza