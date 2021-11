Real Siti corsaro a Molfetta: Borgorosso battuto 3-1

Il Real Siti stende il Borgorosso Molfetta con la doppietta dello svizzero Granit. Missione compiuta per i verdeazzurri di mister Pino Lo Polito, che vincono in trasferta riscattandosi dopo il risultato tennistico subito in casa contro il Mola domenica scorsa. La squadra di Stornara e Stornarella si è presentata in campo con il recuperato Lacerenza, reduce da uno stop di un mese, e con quattro under, non sfigurando per tutta la durata della partita. Primo tempo molto equilibrato, dove si sono alternati momenti favorevoli ad entrambre le formazioni, ma senza particolari occasioni da segnalare. La partita cambia sul finire della prima frazione, quando Joof con un gran destro dalla distanza colpisce il palo della porta difesa da De Santis e il pallone finisce sui piedi di Granit che, a porta sguarnita, trova il vantaggio e il suo primo gol con la maglia verdeazzurra. Nella ripresa il Real Siti domina sui timorosi molfettesi, anche se per arrivare al raddoppio ce ne vogliono di occasioni: prima Granit sciupa tutto e poi Panelli mette sopra la traversa a porta spalancata. Ma al 75' arriva il raddoppio, sempre con lo svizzero il quale, dopo una incursione personale all’interno dell’area di rigore biancorossa, giunge a tu per tu con De Santis e lo batte. Cinque minuti dopo è il classe 2003 Panelli a firmare il tris su un bellissimo assist del neoentrato Peres. Nel finale è Ferrieri, per la formazione di mister Leonino, a segnare il gol della bandiera molfettese.

Borgorosso Molfetta: De Santis, Lopez, Monopoli, De Ceglia, Rilievo, Roselli, M.Sallustio, Mastrolilli, Cubaj, B.Sallustio. A disposizione: Bregas, Messina, Xhafas, Serafino, Sciancalepore, Ferrieri, Antonicelli, Matera, Negrone. Allenatore: Domenico Leonino

Real Siti: Lanzetta, Ciccone, Galullo, Joof, Lacerenza, Prudente, Panelli, Granit, Perchaud, Dascoli, Romanazzo. A disposizione: Renna, De Martino, Gallo, Morra, Ratclif, Peres, Viola, Stufano, Pozzozengaro. Allenatore: Giuseppe Lo Polito

Arbitro: Caldararo Giorgio (Sezione di Lecce), 1° Assistente: Battista Piergiorgio (Sezione di Lecce), 2° Assistente: Spedicato Giammarco (Sezione di Lecce)



Note: 100 spettatori circa