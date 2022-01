Manfredonia sconfitto di misura a Molfetta

Il Manfredonia viene sconfitto nel finale al "Paolo Poli" di Molfetta dal Borgorosso in una partita giocata per oltre 70 minuti in inferiorità numerica. I sipontini, infatti, sono costretti a fare a meno di Colangione al decimo per rosso diretto estratto dal direttore di gara per fallo su Sallustio. I molfettesi passano quindi in vantaggio con Sallustio al 40' ma i manfredoniani riescono a recuperare con il gol di Trotta al 68' su contropiede. All'87' è Vitale a regalare i tre punti ai padroni di casa. Intanto la società sipontina ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista classe 2003 Simone Di Canio, proveniente dalle giovanili del Foggia.