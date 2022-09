Bomber Vuthaj a Foggia per fare tanti gol: "La tifoseria mi fa impazzire"

Foggia scatenato sul mercato. Dopo il blitz Iacoponi, l'ala sinistra arrivata ieri dal Parma, nell'ultimo giorno di calciomercato la società si è assicurata le prestazioni sportive, a titolo definitivo, di Dardan Vuthaj. L’attaccante albanese classe '95 si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2024

È il Genoa a fiutarne il talento nel 2012. La punta albanese vive una serie di esperienze in prestito: Savona, ChiavariCaperan, Bra, San Donato, Laci, Cortaillod, e Monopoli. Nel 2017 arriva al Delta PT, poi una valzer di trasferimenti: Campodarsego, Imolese, Rimini e infine Novara dove si rende grande protagonista dalla promozione in Serie C della formazione piemontese. Con la formazione vincente allenata da Marco Marchionni colleziona 37 gol in 41 partite, numeri che rendono Dardan Vuthaj tra i bomber più richiesti sul mercato. “Arrivo al Foggia per vincere. Quando la società mi ha chiamato ho messo da parte tutte le altre richieste per venire qui. C’è un progetto importante e questa tifoseria mi fa impazzire. Un obiettivo personale? Fare tanti gol mettendomi a disposizione della squadra. Non vedo l’ora di iniziare, forza Foggia”, conclude il nuovo attaccante rossonero.

Il Calcio Foggia 1920 ha acquisito a titolo temporaneo dalla S.S.C. Napoli, il diritto alle prestazioni sportive di Filippo Costa. Il difensore si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2023

Filippo Costa nasce a Noventa Vicentina il 21 maggio 1995. Nel 2012 il Chievo punta sul giovane terzino sinistro, arrivando in prima squadra nel 2014. A partire dal 2015 il club veneto cede in prestito l’esterno di difesa a Pisa, Bournemouth U21 e Spal. È la stessa società di Ferrara ad acquistarne il cartellino nel 2017.

Nel 2019 il Napoli diventa la nuova squadra del classe ’95. Per Costa è l’inizio di una serie di trasferimenti a titolo temporaneo, prima Bari poi Virtus Entella, Parma e ora Foggia. “Ringrazio la società e il direttore sportivo Belviso. A Foggia c’è un clima da brividi, si vive di calcio tutto il giorno. Ho trovato un bel gruppo, si lavora molto per dare il massimo. I tifosi? È sempre bello quando c’è una tifoseria calorosa, per noi è un grande stimolo. Forza Foggia”, spiega Costa.