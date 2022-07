Bomber Salerno rinnova con il San Marco

Non poteva di certo mancare la conferma del bomber Lorenzo Salerno nella ormai lunga sequela di rinnovi in casa San Marco. Un altro elemento di esperienza farà parte della rosa celestegranata agli ordini di mister Marcello Iannacone per la prossima stagione. Classe 1988, è tornato a vestire la casacca sammarchese nel corso della passata stagione, iniziata a Casalbordino in Eccellenza dove aveva messo a segno tre gol prima del suo ritorno sul Gargano condito da 6 marcature in 20 apparizioni. Salerno sarà alla sua sesta esperienza con il San Marco e punta a toccare quota 100 gol considerato che, finora, sono state 78 le volte in cui il centravanti ha insaccato per la squadra garganica. Un finalizzatore di razza e di lungo corso. In carriera ha inoltre giocato con San Nicandro, Atletico Vieste, San Severo, Gargano, Sporting Fulgor, Termoli, Apricena e Manfredonia tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria andando quasi sempre in doppia cifra a fine stagione.

Intanto, il San Marco ha ufficializzato anche la promozione in prima squadra di Michele Iannacone, classe 2006.