L'Apricena mette paura al Bitritto Norba e strappa un pari prezioso

Pareggio esterno dell'Apricena che sfiora l'impresa sul campo del Bitritto Norba. Distanza in classifica tra le due squadre annullata da una prova audace e gagliarda dei blugranata di mister Centra che all'inizio della ripresa riescono a portarsi in vantaggio grazie al primo sigillo stagionale del giovanissimo Giuseppe Scanzano. Gli apricenesi potrebbero addirittura allungare ma falliscono a più riprese la rete del raddoppio. Nei minuti finali la beffa con i padroni di casa che riescono a pareggiare. "Peccato - dichiara il presidente Antonello Trombetta a fine gara - potevamo iniziare il nuovo anno con una vittoria ma sono contento per l'atteggiamento mostrato dai ragazzi in partita. Ora concentriamoci sulla prossima gara sperando di avere più gente possibile allo stadio". Al "Madrepietra", domenica prossima, sarà la volta del Polimnia primo in classifica.