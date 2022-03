Disastro Lucera, il Bitritto Norba vince 7-0

Il Lucera torna da Bitritto con un 7-0 sul groppone davvero umiliante. I biancocelesti di mister Fabrizio Di Flumeri escono malconci dal "Gaetano Scirea" di Bitritto. Partita subito in discesa per il "Norba" che apre le danze con Turitto che con un tiro cross al 18’ beffa l’estremo difensore del Lucera. A seguire, al 20’, raddoppio di Antonacci. Guglielmi, invece, mette a segno una tripletta con reti al 36’,45' e 71’. Gernone, infine, firma una doppietta al 48’ e al 57’. Il Bitritto Norba è secondo in classifica a 45 punti. I lucerini fuori dalla zona play-off, fermi a 35 punti, ben 6 in meno del Foggia Incedit oggi sconfitto in casa dal Capurso.