Cerignola bloccato a Bisceglie ma fortunato

"Se Atene piange, Sparta non ride". E va bene così. Il Cerignola si fa bloccare sullo 0-0 in casa del Bisceglie, avversario a caccia di punti salvezza. Ma l'Audace conserva la vetta della classifica e il +3 sul Bitonto, bloccato a sua volta sul 2-2 a Fasano da un avversario sicuramente in grado di dare filo da torcere ai bitontini. Cerignolani a 56 punti, neroverdi a 53. Domenica prossima i gialloblu se la dovranno vedere contro la Casertana al "Monterisi" mentre i baresi ospiteranno il Casarano. Due sfide contro avversari animati dalla ricerca di punti: i campani per agganciare la zona play-off, i salentini per distaccarsi dal gruppone delle pericolanti.